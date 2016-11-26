Хэмилтон завоевал поул в квалификации Гран-При Абу-Даби. Квят – 17-й
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон завевал поул в квалификации
заключительного этапа «Формулы-1», который проходит в Абу-Даби.
Для 31-летнего британца этот поул стал 12-м в сезоне и 61-м
в карьере. Его партнер по команде Нико Росберг стал вторым. Замкнул тройку
лидеров Даниэль Риккардо («Ред Булл»).
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 17-й результат, выбыв из борьбы после первой сессии заездов.
«Я здесь, чтобы победить». Росберг и Хэмилтон перед финальной гонкой сезона
Напомним, заключительная гонка сезона состоится завтра, 27 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.
Формула-1
Гран-при Абу-Даби
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.38,755.
2. Нико Росберг («Мерседес») +0,303
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,834
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,849
5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,906
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,063
7. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,746
8. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,764
9. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,351
10. Фелипе Масса («Уильямс») +2,458
Выбыли после второго сегмента:
11. Валттери Боттас («Уильямс»)
12. Дженсон Баттон («Макларен»)
13. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)
14. Ромен Грожан («Хаас»)
15. Джолион Палмер («Рено»)
16. Паскаль Верляйн («Манор»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Даниил Квят («Торо Россо»)
18. Кевин Магнуссен («Рено»)
19. Фелипе Наср («Заубер»)
20. Эстебан Окон («Манор»)
21. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
22. Маркус Эрикссон («Заубер»)