Хэмилтон завоевал поул в квалификации Гран-При Абу-Даби. Квят – 17-й

Льюис Хэмилтон Источник: Reuters

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон завевал поул в квалификации заключительного этапа «Формулы-1», который проходит в Абу-Даби.

Для 31-летнего британца этот поул стал 12-м в сезоне и 61-м в карьере. Его партнер по команде Нико Росберг стал вторым. Замкнул тройку лидеров Даниэль Риккардо («Ред Булл»).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 17-й результат, выбыв из борьбы после первой сессии заездов.

Напомним, заключительная гонка сезона состоится завтра, 27 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.

Формула-1

Гран-при Абу-Даби

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.38,755.

2. Нико Росберг («Мерседес») +0,303

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,834

4. Кими Райкконен («Феррари») +0,849

5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,906

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,063

7. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,746

8. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,764

9. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,351

10. Фелипе Масса («Уильямс») +2,458



Выбыли после второго сегмента:



11. Валттери Боттас («Уильямс»)

12. Дженсон Баттон («Макларен»)

13. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)

14. Ромен Грожан («Хаас»)

15. Джолион Палмер («Рено»)

16. Паскаль Верляйн («Манор»)



Выбыли после первого сегмента:



17. Даниил Квят («Торо Россо»)

18. Кевин Магнуссен («Рено»)

19. Фелипе Наср («Заубер»)

20. Эстебан Окон («Манор»)

21. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)

22. Маркус Эрикссон («Заубер»)