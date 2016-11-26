Дубль Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Бернли»

«Бернли» дома уступил «Манчестер Сити» (1:2) в 13-м туре чемпионата Англии.

У победителей дважды отличился Серхио Агуэро (37-я и 60-я минуты), у хозяев поля гол в активе Дина Марни (14-я).

Команда Хосепа Гвардиолы с 30 очками вышла на первое место в АПЛ. Обойти ее сегодня могут «Челси» и «Ливерпуль», играющие соответственно с «Тоттенхэмом» и «Сандерлендом».

У «Бернли» - 14 очков и 12-я строчка.

В следующем туре 3 декабря «Манчестер Сити» примет «Челси», а его сегодняшний соперник сыграет на выезде со «Сток Сити».