Дубль Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Бернли»
«Бернли» дома уступил «Манчестер Сити» (1:2) в 13-м туре чемпионата Англии.
У победителей дважды отличился Серхио Агуэро (37-я и 60-я минуты), у хозяев поля гол в активе Дина Марни (14-я).
Команда Хосепа Гвардиолы с 30 очками вышла на первое место в АПЛ. Обойти ее сегодня могут «Челси» и «Ливерпуль», играющие соответственно с «Тоттенхэмом» и «Сандерлендом».
У «Бернли» - 14 очков и 12-я строчка.
В следующем туре 3 декабря «Манчестер Сити» примет «Челси», а его сегодняшний соперник сыграет на выезде со «Сток Сити».
Матч
Бёрнли - Манчестер Сити - 1:2 (1:1)
Голы
Марни 14 (1:0). Агуэро 37 (1:1). Агуэро 60 (1:2).
Состав
Бёрнли: Робинсон, Уорд, Кин, Ми, Лоутон, Хендрик, Дефур (Барнс, 80), Бойд, Марни (Эрфилд, 40), Гудмундссон (Тарковски, 43), Воукс
Манчестер Сити: Браво, Санья, Коларов, Клиши, Отаменди, Фернандиньо, Стерлинг (Сане, 57), Нолито (де Брюйне, 78), Туре, Фернандо, Агуэро (Навас, 89)
Предупреждения:
Марни, 34; Лоутон, 66 - Отаменди, 45; Агуэро, 70; Нолито, 74
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
26 ноября 15:30, Терф Мур, Онлайн-трансляция