Вандерсон помог «Краснодару»-м победить «Зенит»-м
«Зенит»-м в матче 15-го
тура молодежного первенства уступил «Краснодару»-м со счетом 2:5.
В составе краснодарцев хет-трик оформил Арутюн Григорян, по голу
на свой счет записали Вандерсон и Дмитрий Воробьев. За петербуржцев отличились
Сергей Бугриев и Леон Мусаев.
Напомним, следующий матч зенитовская молодежка проведет 29
ноября против «Уфы», их сверстники из Краснодара сыграют 30 ноября против «Терека».
«Зенит»-м с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице молодежного первенства. «Краснодар» с 23 очками находится на седьмой строчке.
Матч
Краснодар (мол) - Зенит (мол) - 5:2 (0:0)
Место и дата
26 ноября 15:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически