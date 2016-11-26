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Вандерсон помог «Краснодару»-м победить «Зенит»-м

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Зенит»-м в матче 15-го тура молодежного первенства уступил «Краснодару»-м со счетом 2:5.

В составе краснодарцев хет-трик оформил Арутюн Григорян, по голу на свой счет записали Вандерсон и Дмитрий Воробьев. За петербуржцев отличились Сергей Бугриев и Леон Мусаев.

Напомним, следующий матч зенитовская молодежка проведет 29 ноября против «Уфы», их сверстники из Краснодара сыграют 30 ноября против «Терека».

«Зенит»-м с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице молодежного первенства. «Краснодар» с 23 очками находится на седьмой строчке.

Матч

Краснодар (мол) - Зенит (мол) - 5:2 (0:0)

Место и дата

26 ноября 15:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция

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