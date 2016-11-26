«Автомобилист» дома обыграл «Куньлунь», Гареев сделал хет-трик

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Автомобилиста».

В составе победителей три шайбы забросил Артем Гареев. Также гол в активе Рока Тичара. У «Куньлуня» шайбы забрасывали Янне Яласваара, Шон Коллинз и Мартин Бакош.

«Автомобилист» набрал 44 очка и занимает 11-е место на Востоке. У «Куньлуня» 48 очков и седьмое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат