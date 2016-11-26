«Автомобилист» дома обыграл «Куньлунь», Гареев сделал хет-трик
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Куньлунь
Ред Стар» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Автомобилиста».
В составе победителей три шайбы забросил Артем Гареев. Также гол
в активе Рока Тичара. У «Куньлуня» шайбы забрасывали Янне Яласваара, Шон
Коллинз и Мартин Бакош.
«Автомобилист» набрал 44 очка и занимает 11-е место на Востоке.
У «Куньлуня» 48 очков и седьмое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Автомобилист - Куньлунь Ред Стар - 4:3 (0:0, 2:0, 2:3)
Голы:
Гареев (Михнов, Василевский), 25:22 (1:0 - бол.). Тичар (Волков, Чесалин), 32:11 (2:0). Яласваара (Коллинс, Ро), 47:30 (2:1). Гареев (Коукал, Михнов), 48:20 (3:1). Гареев 52:49 (4:1). Коллинс 56:00 (4:2). Бакош (Беллемор), 58:43 (4:3).
Место и дата
26 ноября 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция