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Евгений Бушманов: Выиграла команда, которая больше хотела победить

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал поражение своих подопечных от «Шинника» (1:2) в матче 24-го тура ФНЛ.

«Сегодняшний матч закончился закономерно. Выиграла команда, которая больше хотела победить. У нас в составе молодые ребята, они только набираются футбольного и жизненного опыта. Возможно, они неправильно восприняли победу в прошлом туре, посчитали, что можно в половину силы обыграть «Шинник», но так не бывает. Это сложный турнир для молодых ребят, но очень полезный в плане опыта. 

Разберём игру, сделаем правильный вывод. За отрезок, который сейчас закончился, ребята показали зрелищный, красивый и качественных футбол в некоторых матчах. Убеждён, весной каждый из игроков будет ещё сильнее, потому что опыт приобретается и переваривается за зиму», - цитирует Бушманова «Чемпионат.com».

Напомним, счет уже на 2-й минуте встречи открыл нападающий ярославской команды Эльдар Низамутдинов. На 49-й минуте матча полузащитник гостей Артем Митасов удвоил преимущество «Шинника». Единственный мяч в составе красно-белых на 66-й минуте забил Владислав Пантелеев.

После этой игры «Шинник» набрал 35 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. «Спартак-2», имея в активе 36 баллов, расположился на шестом месте.

Матч

Спартак-2 - Шинник - 1:2 (0:1)

Голы

Низамутдинов 1 (0:1). Митасов 49 (0:2). Пантелеев 66 (1:2).

Состав

Спартак-2: Филиппов, Лихачёв (Полубояринов, 90), Хомуха, Самсонов, Бакаев (Пантелеев, 57), Савичев (Синодзука, 46), Леонтьев, Гулиев, Мелкадзе, Шанбиев, Федчук (Руденко, 67)

Шинник: Яшин, Цховребов, Царикаев, Евсеев, Гоцук, Ятченко, Митасов (Ослоновский, 66 Ндри, 89), Нетфуллин, Сиротов, Низамутдинов, Земсков (Лаук, 58 Айрапетян, 90)

Предупреждения:

Мелкадзе, 50 - Евсеев, 15; Ятченко, 57

Судья:

Павел Кукуян (Россия)

Место и дата

26 ноября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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