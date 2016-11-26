Евгений Бушманов: Выиграла команда, которая больше хотела победить
Главный тренер
«Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал поражение своих подопечных от «Шинника»
(1:2) в матче 24-го тура ФНЛ.
«Сегодняшний матч закончился
закономерно. Выиграла команда, которая больше хотела победить. У нас в составе
молодые ребята, они только набираются футбольного и жизненного опыта. Возможно,
они неправильно восприняли победу в прошлом туре, посчитали, что можно в
половину силы обыграть «Шинник», но так не бывает. Это сложный турнир для
молодых ребят, но очень полезный в плане опыта.
Разберём игру, сделаем правильный вывод. За отрезок, который сейчас закончился, ребята показали зрелищный, красивый и качественных футбол в некоторых матчах. Убеждён, весной каждый из игроков будет ещё сильнее, потому что опыт приобретается и переваривается за зиму», - цитирует Бушманова «Чемпионат.com».
Напомним, счет уже на 2-й минуте
встречи открыл нападающий ярославской команды Эльдар Низамутдинов. На 49-й
минуте матча полузащитник гостей Артем Митасов удвоил преимущество «Шинника».
Единственный мяч в составе красно-белых на 66-й минуте забил Владислав
Пантелеев.
После этой игры «Шинник» набрал 35 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. «Спартак-2», имея в активе 36 баллов, расположился на шестом месте.
Матч
Спартак-2 - Шинник - 1:2 (0:1)
Голы
Низамутдинов 1 (0:1). Митасов 49 (0:2). Пантелеев 66 (1:2).
Состав
Спартак-2: Филиппов, Лихачёв (Полубояринов, 90), Хомуха, Самсонов, Бакаев (Пантелеев, 57), Савичев (Синодзука, 46), Леонтьев, Гулиев, Мелкадзе, Шанбиев, Федчук (Руденко, 67)
Шинник: Яшин, Цховребов, Царикаев, Евсеев, Гоцук, Ятченко, Митасов (Ослоновский, 66 Ндри, 89), Нетфуллин, Сиротов, Низамутдинов, Земсков (Лаук, 58 Айрапетян, 90)
Предупреждения:
Мелкадзе, 50 - Евсеев, 15; Ятченко, 57
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
26 ноября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция