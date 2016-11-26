Евгений Бушманов: Выиграла команда, которая больше хотела победить

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал поражение своих подопечных от «Шинника» (1:2) в матче 24-го тура ФНЛ.

«Сегодняшний матч закончился закономерно. Выиграла команда, которая больше хотела победить. У нас в составе молодые ребята, они только набираются футбольного и жизненного опыта. Возможно, они неправильно восприняли победу в прошлом туре, посчитали, что можно в половину силы обыграть «Шинник», но так не бывает. Это сложный турнир для молодых ребят, но очень полезный в плане опыта.



Разберём игру, сделаем правильный вывод. За отрезок, который сейчас закончился, ребята показали зрелищный, красивый и качественных футбол в некоторых матчах. Убеждён, весной каждый из игроков будет ещё сильнее, потому что опыт приобретается и переваривается за зиму», - цитирует Бушманова «Чемпионат.com».

Напомним, счет уже на 2-й минуте встречи открыл нападающий ярославской команды Эльдар Низамутдинов. На 49-й минуте матча полузащитник гостей Артем Митасов удвоил преимущество «Шинника». Единственный мяч в составе красно-белых на 66-й минуте забил Владислав Пантелеев.

После этой игры «Шинник» набрал 35 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. «Спартак-2», имея в активе 36 баллов, расположился на шестом месте.