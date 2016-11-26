«Синара» уступила КПРФ, «Дина» разгромила «Прогресс»

читайте также

«Синара» дома проиграла КПРФ «Синара» из Екатеринбурга в перенесенном домашнем матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу проиграла столичному клубу КПРФ.

«Дина» не смогла обыграть «Прогресс» Глазовский «Прогресс» сыграл вничью с московской «Диной» в перенесенном домашнем матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу.

«Сибиряк» обыграл «Ухту», «Новая Генерация» уступила КПРФ Сегодня состоялись два матча чемпионата России по мини-футболу. Победы в них одержали «Сибиряк» и КПРФ.

«Синара» и «Дина» сыграли вничью «Синара» из Екатеринбурга и «Дина» из Москвы сыграли вничью в матче восьмого тура чемпионата России по мини-футболу.

Благотворительный матч «Урала» собрал более 300 тысяч рублей Благотворительный матч «Урал» - «Синара» собрал 337 200 рублей, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

«КПРФ» дома обыграл «Ухту» Московский «КПРФ» нанес поражение «Ухте» в перенесенном матче третьего тура чемпионата России по мини-футболу.

Георгий Сомхишвили: В лидерстве «Сибиряка» нет ничего удивительного Капитан КПРФ Георгий Сомхишвили поделился впечатлениями от начала нового сезона в чемпионате России по мини-футболу. Он отметил, что его не удивляет лидерство «Сибиряка».

Георгий Сомхишвили: Команда КПРФ еще не сыграна Капитан КПРФ Георгий Сомхишвили поделился впечатлениями от начала нового сезона в чемпионате России по мини-футболу. Он сказал, что его команде не хватает сыгранности.

Главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе: В Югорске на меня не обиделись Откровение тура – успешный дебют Бесика Зоидзе в качестве главного тренера «Дины». Добыть четыре очка в Югорске – редкое явление.

Зоидзе творит сенсацию Стартовал очередной чемпионат России по мини-футболу.

Бесик Зоидзе: «Дина» – главный вызов в моей карьере Главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе рассказал, почему он согласился возглавить команду.

Морено: Не все бразильцы знают даже тот минимум русского языка, что знаю я. Это неправильно Бразильский легионер «Дины» Морено рассказал, как он изучал русский язык.

Иван Мельников: Состав КПРФ будет сбалансированный, без крайностей Основатель МФК КПРФ, один из руководителей Коммунистической партии Иван Мельников поделился ожиданиями от следующего сезона. Он рассказал о принципах комплектования команды.

Иван Мельников: КПРФ перевыполнил задачу на сезон Основатель МФК КПРФ, один из руководителей Коммунистической партии Иван Мельников подвел итоги минувшего сезона. Он сказал, что команда выступила лучше, чем ожидалось.

Давыдов перешел из «Норильского Никеля» в КПРФ Лучший снайпер «Норильского никеля» в минувшем сезоне Александр Давыдов стал игроком мини-футбольного клуба КПРФ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Денис Голунов перешел в КПРФ Состав мини-футбольного клуба КПРФ пополнил Денис Голунов, в минувшем сезоне с большим отрывом победивший в споре бомбардиров Высшей лиги. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

МФК КПРФ пополнился футболистом «Ухты» Бикбулатовым Азат Бикбулатов перешел из «Ухты» в КПРФ, сообщает «Футболревю».

Сергей Козлов: «Дине» нужна новая кровь и новые эмоции Президент «Дины» Сергей Козлов подвел итоги сезона и рассказал об изменениях в команде.

Кейруш перешел из «Новой Генерации» в КПРФ Португалец Жоэл Кейруш стал новобранцем мини-футбольного клуба КПРФ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.