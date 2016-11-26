«Синара» уступила КПРФ, «Дина» разгромила «Прогресс»
Состоялись два матча чемпионата России по мини-футболу. Во
вторых матчах шестого тура победы одержали КПРФ и «Дина».
КПРФ обыграл «Синару» со счетом 2:1. «Дина» выиграла в матче
с «Прогрессом» со счетом 6:0. Лидирует в чемпионате «Сибиряк», у которого 27
очков. У «Дины» 25 очков и 11-е место.
Чемпионат России. Суперлига
6-й тур
Вторые матчи
«Синара» - КПРФ – 1:2
Голы: Соколов, 41 – Муратов, 37, Пула, 49
«Прогресс» - «Дина» - 0:6
Голы: Прудников, 18, Эскердинья, 25, Асадов, 30, Понкартов,
35, Иваняк, 36, Мухутдинов, 47.
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