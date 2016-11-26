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«Синара» уступила КПРФ, «Дина» разгромила «Прогресс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялись два матча чемпионата России по мини-футболу. Во вторых матчах шестого тура победы одержали КПРФ и «Дина».

КПРФ обыграл «Синару» со счетом 2:1. «Дина» выиграла в матче с «Прогрессом» со счетом 6:0. Лидирует в чемпионате «Сибиряк», у которого 27 очков. У «Дины» 25 очков и 11-е место.

Чемпионат России. Суперлига

6-й тур

Вторые матчи

«Синара» - КПРФ – 1:2

Голы: Соколов, 41 – Муратов, 37, Пула, 49

«Прогресс» - «Дина» - 0:6

Голы: Прудников, 18, Эскердинья, 25, Асадов, 30, Понкартов, 35, Иваняк, 36, Мухутдинов, 47.

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