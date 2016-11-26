Льюис Хэмилтон: Не могу поверить, что завоевал свой 61-й поул
Британский
пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после завоевания поула
в квалификации заключительного этапа сезона.
«Я не могу поверить, что завоевал свой 61-й поул.
Осталось всего четыре, чтобы сравняться с Айртоном Сенной. Уик-энд складывается
отлично.
Было странно приехать на этот этап, понимая, что это
будут последние тренировки и квалификация с этой невероятной машиной. Никогда
не знаешь, когда получишь такой автомобиль в следующий раз.
В этот уик-энд мне удалось найти идеальные настройки.
Завтра у меня будет максимально высокая стартовая позиция», - сказал Хэмилтон.
Напомним, гонка Гран-При Абу-Даби состоится завтра, 27 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.
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