Льюис Хэмилтон: Не могу поверить, что завоевал свой 61-й поул

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после завоевания поула в квалификации заключительного этапа сезона.

«Я не могу поверить, что завоевал свой 61-й поул. Осталось всего четыре, чтобы сравняться с Айртоном Сенной. Уик-энд складывается отлично.

Было странно приехать на этот этап, понимая, что это будут последние тренировки и квалификация с этой невероятной машиной. Никогда не знаешь, когда получишь такой автомобиль в следующий раз.

В этот уик-энд мне удалось найти идеальные настройки. Завтра у меня будет максимально высокая стартовая позиция», - сказал Хэмилтон.

Напомним, гонка Гран-При Абу-Даби состоится завтра, 27 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.