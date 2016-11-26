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«Зенит-2» и «Балтика» сыграли вничью, Гасилин не реализовал пенальти

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Матч 24-го тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Балтикой» закончился вничью со счетом 1:1.

У сине-бело-голубых отличился Павел Долгов, за калининградцев забил Александр Елисеев. На 26-й минуте нападающий петербуржцев Алексей Гасилин не реализовал пенальти.

Напомним, после этого тура команды уходят на зимний перерыв. В 25-м туре 8 марта «Зенит-2» сыграет на выезде с «Нефтехимиком», а «Балтика» примет «Волгарь».

Команда Владислава Радимова с 32 очками занимает десятое место в турнирной таблице первенства, клуб из Калининграда с 17 очками идет на предпоследнем 19-м месте.

Матч

Зенит-2 - Балтика - 1:1 (0:1)

Голы

Елисеев А. 40 (0:1). Долгов 57 (1:1).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Йованович, Мильдзихов, Зуев, Мустафин (Костин, 68), Исаев, Евсеев (Саламатов, 60), Зырянов, Гасилин, Проничев (Зиньковский, 76), Ящук (Долгов, 46)

Балтика: Вамбольт, Зимулька, Почивалин, Тимофеев, Марущак, Елисеев А. (Соломатин, 87), Каленкович (Сармонт, 77), Цимбал (Славнов, 70), Суханов, Родионов, Сердюк (Подбельцев, 61)

Незабитые пенальти

Гасилин (Зенит-2), 27

Предупреждения:

Зуев, 87 - Марущак, 26

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

26 ноября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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