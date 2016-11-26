«Зенит-2» и «Балтика» сыграли вничью, Гасилин не реализовал пенальти
Матч 24-го тура ФНЛ
между «Зенитом-2» и «Балтикой» закончился вничью со счетом 1:1.
У сине-бело-голубых отличился Павел Долгов, за
калининградцев забил Александр Елисеев. На 26-й минуте нападающий петербуржцев
Алексей Гасилин не реализовал пенальти.
Напомним, после этого тура команды уходят на зимний перерыв.
В 25-м туре 8 марта «Зенит-2» сыграет на выезде с «Нефтехимиком», а «Балтика»
примет «Волгарь».
Команда Владислава Радимова с 32 очками занимает десятое место в турнирной таблице первенства, клуб из Калининграда с 17 очками идет на предпоследнем 19-м месте.
Матч
Голы
Елисеев А. 40 (0:1). Долгов 57 (1:1).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Йованович, Мильдзихов, Зуев, Мустафин (Костин, 68), Исаев, Евсеев (Саламатов, 60), Зырянов, Гасилин, Проничев (Зиньковский, 76), Ящук (Долгов, 46)
Балтика: Вамбольт, Зимулька, Почивалин, Тимофеев, Марущак, Елисеев А. (Соломатин, 87), Каленкович (Сармонт, 77), Цимбал (Славнов, 70), Суханов, Родионов, Сердюк (Подбельцев, 61)
Незабитые пенальти
Гасилин (Зенит-2), 27
Предупреждения:
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
26 ноября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция