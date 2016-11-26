«Зенит-2» и «Балтика» сыграли вничью, Гасилин не реализовал пенальти

Матч 24-го тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Балтикой» закончился вничью со счетом 1:1.

У сине-бело-голубых отличился Павел Долгов, за калининградцев забил Александр Елисеев. На 26-й минуте нападающий петербуржцев Алексей Гасилин не реализовал пенальти.

Напомним, после этого тура команды уходят на зимний перерыв. В 25-м туре 8 марта «Зенит-2» сыграет на выезде с «Нефтехимиком», а «Балтика» примет «Волгарь».

Команда Владислава Радимова с 32 очками занимает десятое место в турнирной таблице первенства, клуб из Калининграда с 17 очками идет на предпоследнем 19-м месте.