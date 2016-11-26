Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА0 : 0Рубин
Футбол  Терек0 : 1Спартак
Футбол  Волгарь0 : 1Динамо
Футбол  Локомотив1 : 1Урал
Футбол  Бавария- : -Байер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бернли» - «Манчестер Сити». Агуэро забил 27-й мяч в АПЛ в 2016 году и лидирует по этому показателю

Источник:  OptaКомментарии

Сегодня «Манчестер Сити» обыграл «Бернли» в матче чемпионата Англии со счетом 2:1. Оба мяча в составе победителей забил Серхио Агуэро.

Как сообщает Opta, Агуэро забил свой 27-й матч в премьер-лиге в 2016 году и лидирует по этому показателю. Своих ближайших преследователей он опережает на восемь мячей. Кроме того, в последних матчах 34 матчах за «Ман Сити» он забил 33 мяча.

У победителей дважды отличился Серхио Агуэро (37-я и 60-я минуты), у хозяев поля гол в активе Дина Марни (14-я).

Команда Хосепа Гвардиолы с 30 очками вышла на первое место в АПЛ. Обойти ее сегодня могут «Челси» и «Ливерпуль», играющие соответственно с «Тоттенхэмом» и «Сандерлендом».

У «Бернли» - 14 очков и 12-я строчка.

В следующем туре 3 декабря «Манчестер Сити» примет «Челси», а его сегодняшний соперник сыграет на выезде со «Сток Сити».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ливерпуль» обыграл «Сандерленд» и вернулся на первое место в чемпионате АнглииМатч 13-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Сандерлендом» завершился победой хозяев.«Ливерпуль» – «Сандерленд». Коутиньо получил травму и был заменен«Ливерпуль» принимает «Сандерленд» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Травму получил полузащитник хозяев Филиппе Коутиньо.Дубль Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Бернли»«Бернли» дома уступил «Манчестер Сити» (1:2) в 13-м туре чемпионата Англии.АПЛ. 13-й тур. «Бернли» уступил «Манчестер Сити», «Челси» - «Тоттенхэм» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 13-го тура чемпионата Англии.«Бернли» - «Манчестер Сити». Хозяева в первом тайме провели две вынужденные замены подряд из-за травм«Бернли» принимает «Манчестер Сити» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Из-за травм в конце первого тайма хозяева поля были вынуждены провести две замены.Басконский кошмар «Барселоны». Что смотреть на выходныхБасконский кошмар «Барселоны». Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет самые интересные матчи уик-энда в Европе.Антонио Конте: «Тоттенхэм» может создать проблемы любой команде в АПЛАнтонио Конте: «Тоттенхэм» может создать проблемы любой команде в АПЛГлавный тренер «Челси» в преддверии матча с «Тоттенхэмом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии ответил на вопросы журналистов.Массимо Каррера: Пытаюсь, как Конте научить игроков работать на командуМассимо Каррера: Пытаюсь, как Конте научить игроков работать на командуГлавный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал интервью итальянскому изданию Сalciomercato.Арсен Венгер: Слежу за выступлениями Уилшера по телевизоруГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил игру полузащитника Джека Уилшера, который в этом сезоне выступает за «Борнмут» на правах аренды.Терри не сыграет в лондонском дерби против «Тоттенхэма»Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что капитан лондонской команды Джон Терри пропустит две-три недели из-за повреждения.Жозе Моуринью: В «Юнайтед» серьезная конкуренция, но я хотел дать шанс МхитарянуГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о конкуренции в своей команде, отметив, что рассчитывает на полузащитника Генриха Мхитаряна.Гарри Реднапп: «Арсенал» должен давать Санчесу меньше выходных, иначе он потеряет свою формуБывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп высказался о позиции тренерского штаба лондонского «Арсенала» в отношении нападающего Алексиса Санчеса. По словам специалиста, игрок сборной Чили должен проводить большей матчей.«Барселона» ведет переговоры с ИвановичемЗащитник «Челси» Бранислав Иванович может покинуть лондонский клуб в январе 2017 года.Клаудио Раньери: Варди начал забивать на тренировках, и это хороший знакГлавный тренер «Лестера» Клаудио Раньери высказался о результативности форварда Джейми Варди, который не забивает 14 матчей подряд.«Барселона» интересуется Мозесом«Барселона» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Челси» Виктора Мозеса, сообщает Sport.es.День в истории. Хаби Алонсо – 35 лет!Сегодня отмечает день рождения испанский полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо. Ему исполнилось 35 лет.Пол Мерсон: Игра «Арсенала» напоминает латание дырБывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон признался, что не в восторге от выступления команды в последних матчах.Полузащитник «Лестера» разбил «Ламборгини» стоимостью 190 тысяч фунтов стерлинговПолузащитник «Лестера» Джеффри Шлупп разбил свой автомобиль «Ламборджини», стоимость которого 190 тысяч фунтов стерлингов, сообщает The Sun.Джибриль Сиссе расстроен решением Джеррарда завершить карьеруБывший форвард «Ливерпуля» Джибриль Сиссе высказался о решении экс-капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда завершить профессиональную карьеру.Майкл Оуэн: Джеррард уже в 11 лет показывал футбол мирового уровняБывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал решение экс-капитана «красных» Стивена Джеррарда завершить профессиональную карьеру.

Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Бёрнли
Бёрнликалендарьстатистика
Серхио Агуэро
Серхио Агуэровсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение