«Бернли» - «Манчестер Сити». Агуэро забил 27-й мяч в АПЛ в 2016 году и лидирует по этому показателю

Сегодня «Манчестер Сити» обыграл «Бернли» в матче чемпионата Англии со счетом 2:1. Оба мяча в составе победителей забил Серхио Агуэро.

Как сообщает Opta, Агуэро забил свой 27-й матч в премьер-лиге в 2016 году и лидирует по этому показателю. Своих ближайших преследователей он опережает на восемь мячей. Кроме того, в последних матчах 34 матчах за «Ман Сити» он забил 33 мяча.

У победителей дважды отличился Серхио Агуэро (37-я и 60-я минуты), у хозяев поля гол в активе Дина Марни (14-я).

Команда Хосепа Гвардиолы с 30 очками вышла на первое место в АПЛ. Обойти ее сегодня могут «Челси» и «Ливерпуль», играющие соответственно с «Тоттенхэмом» и «Сандерлендом».

У «Бернли» - 14 очков и 12-я строчка.

В следующем туре 3 декабря «Манчестер Сити» примет «Челси», а его сегодняшний соперник сыграет на выезде со «Сток Сити».