«Бернли» - «Манчестер Сити». Агуэро забил 27-й мяч в АПЛ в 2016 году и лидирует по этому показателю
Сегодня «Манчестер Сити» обыграл «Бернли» в матче чемпионата
Англии со счетом 2:1. Оба мяча в составе победителей забил Серхио Агуэро.
Как сообщает Opta, Агуэро забил свой 27-й матч в премьер-лиге в
2016 году и лидирует по этому показателю. Своих ближайших преследователей он
опережает на восемь мячей. Кроме того, в последних матчах 34 матчах за «Ман
Сити» он забил 33 мяча.
У победителей дважды отличился Серхио Агуэро (37-я и 60-я минуты), у хозяев
поля гол в активе Дина Марни (14-я).
Команда Хосепа Гвардиолы с 30 очками вышла на первое место в АПЛ. Обойти ее
сегодня могут «Челси» и «Ливерпуль», играющие соответственно с «Тоттенхэмом» и
«Сандерлендом».
У «Бернли» - 14 очков и 12-я строчка.
В следующем туре 3 декабря «Манчестер Сити» примет «Челси», а его
сегодняшний соперник сыграет на выезде со «Сток Сити».