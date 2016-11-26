Нико Росберг: Я недоволен итогами квалификации и постараюсь выиграть гонку

Пилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал результаты квалификации Гран-при Абу-Даби, в которой немец стал вторым.

«Как я уже говорил ранее, я здесь только для поула и победы, поэтому нельзя сказать, что я рад сегодняшнему результату. Льюис отлично справился со своей задачей и опередил меня на пару десятых. Я просто не мог больше ничего выжать из автомобиля, однако завтра должно быть немало возможностей для победы. Я постараюсь выиграть гонку»

Напомним, заключительная гонка сезона состоится завтра, 27 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.