Дмитрий Айдов: Я не называл Огуде «обезьяной»
Защитник тульского «Арсенала» Дмитрий Айдов опроверг
информацию о том, что он назвал полузащитника «Амкара» Фегора Огуде «обезьяной».
Ранее защитник «Амкара» Секу Конде заявил, что Айдов оскорбил Огуде по расовому признаку.
- На сайте «Амкара» говорится, что вы
назвали Огуде «обезьяной»…
- Да прекратите вы! Ничего такого не было.
- То есть это выдумано?
- Ну конечно.
- Откуда тогда появилась эта информация?
- А вы у него спросите.
- То есть расистских высказываний вы себе
не позволяли?
- Да нет, конечно.
- Была стычка, но без оскорблений?
- Естественно, - цитирует Айдова «СЭ».
Сейчас в футболе нельзя быть расистом. Ты человек - я человек. У тебя кровь красная, и у меня - красная. Почему ты сказал «обезьяна»? Это просто футбол, но я должен всегда защищать своих. И Огу, и любого другого футболиста «Амкара», - заявил ранее Конде. Его слова приводит официальный сайт «Амкара».
Матч
Голы
Прокофьев 7 (1:0).
Состав
Амкар: Селихов, Милькович, Джикия, Занев, Конде, Огуде, Гол, Комолов (Зайцев, 90), Гиголаев, Бодул (Йовичич, 82), Прокофьев (Салугин, 64)
Арсенал: Левашов, Вергара, Ершов (Рыжков, 75), Денисов (Айдов, 71), Горбатюк, Хагуш, Форбс (Власов, 22), Стеклов, Максимов, Горбатенко, Бурмистров
Предупреждения:
нет - Максимов, 60; Бурмистров, 65; Стеклов, 90
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
26 ноября 11:30, Звезда, Текстовая трансляция