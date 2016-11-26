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Дмитрий Айдов: Я не называл Огуде «обезьяной»

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Защитник тульского «Арсенала» Дмитрий Айдов опроверг информацию о том, что он назвал полузащитника «Амкара» Фегора Огуде «обезьяной». Ранее защитник «Амкара» Секу Конде заявил, что Айдов оскорбил Огуде по расовому признаку.

- На сайте «Амкара» говорится, что вы назвали Огуде «обезьяной»…

- Да прекратите вы! Ничего такого не было.

- То есть это выдумано?

- Ну конечно.

- Откуда тогда появилась эта информация?

- А вы у него спросите.

- То есть расистских высказываний вы себе не позволяли?

- Да нет, конечно.

- Была стычка, но без оскорблений?

- Естественно, - цитирует Айдова «СЭ».

«Я увидел, что он хочет драться с Огуде. Он сказал плохие слова: «Черный, иди на …» Прости меня, но просто там плохие слова он сказал. И еще «обезьяна». Я сказал, ну как можно говорить «обезьяна»?

Сейчас в футболе нельзя быть расистом. Ты человек - я человек. У тебя кровь красная, и у меня - красная. Почему ты сказал «обезьяна»? Это просто футбол, но я должен всегда защищать своих. И Огу, и любого другого футболиста «Амкара», - заявил ранее Конде. Его слова приводит официальный сайт «Амкара».


Матч

Амкар - Арсенал - 1:0 (1:0)

Голы

Прокофьев 7 (1:0).

Состав

Амкар: Селихов, Милькович, Джикия, Занев, Конде, Огуде, Гол, Комолов (Зайцев, 90), Гиголаев, Бодул (Йовичич, 82), Прокофьев (Салугин, 64)

Арсенал: Левашов, Вергара, Ершов (Рыжков, 75), Денисов (Айдов, 71), Горбатюк, Хагуш, Форбс (Власов, 22), Стеклов, Максимов, Горбатенко, Бурмистров

Предупреждения:

нет - Максимов, 60; Бурмистров, 65; Стеклов, 90

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

26 ноября 11:30, Звезда, Текстовая трансляция
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