Самуэль Гарсия: Мы здорово сыграли против ЦСКА и могли побеждать

Полузащитник «Рубина» Самуэль Гарсия поделился впечатлениями после матча 15-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).

«Я очень рад, что мы сегодня здорово сыграли против серьезного соперника. Я считаю, что мы провели сегодня хороший матч и могли рассчитывать на более положительный результат. Задача была против серьезного соперника играть в свой футбол.

Мы понимали, что будет непростой матч, но тем не менее считаю, что ребята сегодня здорово поработали и команда заслужила самую высокую оценку. Я считаю, что, в частности, за счет наших контратак, которые выдались достаточно опасными против ЦСКА, мы должны были использовать эти моменты, чтобы забивать», - цитирует Гарсию «Р-Спорт».

В первом тайме матча, прошедшего в непростых погодных условиях, было много борьбы и мало опасных моментов. На 55-й минуте верный шанс забить имели армейцы, но Сергей Рыжиков среагировал на удар в упор Понтуса Вернблума.

После этого казанцы перехватили инициативу и также могли открыть счет. Леонид Слуцкий выпустил на замену Ласина Траоре и Алана Дзагоева, однако дивидендов из этого красно-синие не извлекли. Столичный клуб набрал 26 очков и по-прежнему занимает третье место, у команды из Татарстана - 20 очков и девятая строчка.

В следующем туре ЦСКА 30 ноября примет «Оренбург», а «Рубин» в тот же день сыграет дома с «Арсеналом».