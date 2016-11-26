Самуэль Гарсия: Мы здорово сыграли против ЦСКА и могли побеждать
Полузащитник «Рубина» Самуэль Гарсия поделился впечатлениями
после матча 15-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, что матч
завершился вничью (0:0).
«Я очень рад, что мы сегодня здорово сыграли против
серьезного соперника. Я считаю, что мы провели сегодня хороший матч и могли
рассчитывать на более положительный результат. Задача была против серьезного
соперника играть в свой футбол.
Мы понимали, что будет непростой матч, но тем не менее
считаю, что ребята сегодня здорово поработали и команда заслужила самую высокую
оценку. Я считаю, что, в частности, за счет наших
контратак, которые выдались достаточно опасными против ЦСКА, мы должны были
использовать эти моменты, чтобы забивать», - цитирует Гарсию «Р-Спорт».
В первом тайме матча, прошедшего в непростых погодных условиях, было много борьбы и мало опасных моментов. На 55-й минуте верный шанс забить имели армейцы, но Сергей Рыжиков среагировал на удар в упор Понтуса Вернблума.
После этого казанцы перехватили инициативу и также могли открыть счет. Леонид Слуцкий выпустил на замену Ласина Траоре и Алана Дзагоева, однако дивидендов из этого красно-синие не извлекли. Столичный клуб набрал 26 очков и по-прежнему занимает третье место, у команды из Татарстана - 20 очков и девятая строчка.
В следующем туре ЦСКА 30 ноября примет «Оренбург», а «Рубин» в тот же день сыграет дома с «Арсеналом».
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Фернандес, Натхо, Тошич (Дзагоев, 69), Миланов, Головин, Вернблум, Чалов (Траоре, 70)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бурлак, Санчес, Камболов (Оздоев, 86), Гарсия (Бауэр, 90), Мвила, Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Девич, 69)
Предупреждения:
Щенников, 46; Вернблум, 73 - Санчес, 30; Рочина, 46; Рыжиков, 90
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
26 ноября 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция