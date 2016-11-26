Россия в одной группе с Португалией , Мексикой и Новой Зеландией на Кубке конфедераций-2017

Сегодня, 26 ноября в Казани прошла жеребьевка Кубка конфедерации по футболу, который пройдет в России в 2017 году.

Сборная России как представитель страны-организатора и три сборных с наивысшим рейтингом, опубликованным 24 ноября (Германия, Чили и Португалия), попали в первую корзину. Остальные четыре команды оказались во второй корзине (Мексика, Австралия, Новая Зеландия и представитель Африки, который станет известен в феврале).

В ходе официальной жеребьевки команды разделены на следующие группы:

Группа А: Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика.

Группа В: Чемпион Африки, Чили, Австралия, Германия.

В матче открытия турнира сборная России сыграет с Новой Зеландией в Санкт-Петербурге 17 июня. 21 июня сыграет с Португалией и 24 июня встретится с командой Мексики.

«У Сборной России сейчас переходный период. Вам надо верить в свою сборную и поддерживать ее. Тем более, что в последнем матче уходящего года она одержала победу», - отметил во время жеребьевки глава ФИФА Джанни Инфантино.

Отметим, ведущими жеребьевки стали Андрей Малахов и Яна Чурикова. А бывший полузащитник сборной России Сергей Семак и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева во время жеребьевки ассистировали генеральному секретарю ФИФА Звонимиру Бобану и директору по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колине Смиту.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию жеребьевки.

Напомним, в традиционном турнире, который проходит за год до чемпионата мира в стране-хозяйке турнира, участвуют восемь сборных: сборная-хозяйка чемпионата мира, действующий чемпион мира, чемпион Европы, победители Кубка Азии, Кубка африканских наций, Кубка наций ОФК, Кубка Америки и Золотого кубка КОНКАКАФ.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.