Россия в одной группе с Португалией , Мексикой и Новой Зеландией на Кубке конфедераций-2017
Сегодня, 26
ноября в Казани прошла жеребьевка Кубка конфедерации по футболу, который
пройдет в России в 2017 году.
Сборная России как
представитель страны-организатора и три сборных с наивысшим рейтингом,
опубликованным 24 ноября (Германия, Чили и Португалия), попали в первую
корзину. Остальные четыре команды оказались во второй корзине (Мексика,
Австралия, Новая Зеландия и представитель Африки, который станет известен в
феврале).
В ходе официальной
жеребьевки команды разделены на следующие группы:
Группа А: Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика.
Группа В: Чемпион Африки, Чили, Австралия, Германия.
В матче открытия турнира сборная России сыграет с Новой Зеландией в Санкт-Петербурге 17 июня. 21 июня сыграет с Португалией и 24 июня встретится с командой Мексики.
«У Сборной России
сейчас переходный период. Вам надо верить в свою сборную и поддерживать ее. Тем
более, что в последнем матче уходящего года она одержала победу», -
отметил во время жеребьевки глава ФИФА Джанни Инфантино.
Отметим, ведущими жеребьевки
стали Андрей Малахов и Яна Чурикова. А бывший полузащитник сборной
России Сергей Семак и двукратная олимпийская чемпионка Елена
Исинбаева во время жеребьевки ассистировали генеральному секретарю
ФИФА Звонимиру Бобану и директору по проведению соревнований и
мероприятий ФИФА Колине Смиту.
«Советский
спорт» вел текстовую трансляцию жеребьевки.
Напомним,
в традиционном турнире, который проходит за год
до чемпионата мира в стране-хозяйке турнира, участвуют восемь сборных:
сборная-хозяйка чемпионата мира, действующий чемпион мира, чемпион Европы,
победители Кубка Азии, Кубка африканских наций, Кубка наций ОФК, Кубка Америки
и Золотого кубка КОНКАКАФ.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.