Карлос Самбрано: Обидно, что не забил ЦСКА, ночью точно не смогу заснуть
Защитник казанского «Рубина» Карлос Самбрано поделился
впечатлениями после матча против ЦСКА в 15-м туре чемпионата России. Напомним,
что матч завершился вничью (0:0).
«Мы выдали хороший матч, в котором не удалось взять три очка,
на которые нацеливались. Тем не менее, мы заработали одно очко в матче с
сильным соперником. У меня был отличный момент, но я замешкался в том эпизоде.
Футболистам непросто действовать на поле, когда приходится
принимать решение за считанные доли секунды. Обидно, что не удалось забить,
сегодня ночью я точно смогу заснуть. Причем у ЦСКА тоже было достаточно
моментов, и победи они, ощущение было еще более горьким», - цитирует Самбрано «Р-Спорт».
В первом тайме матча, прошедшего в непростых погодных условиях, было много борьбы и мало опасных моментов. На 55-й минуте верный шанс забить имели армейцы, но Сергей Рыжиков среагировал на удар в упор Понтуса Вернблума.
После этого казанцы перехватили инициативу и также могли открыть счет. Леонид Слуцкий выпустил на замену Ласина Траоре и Алана Дзагоева, однако дивидендов из этого красно-синие не извлекли. Столичный клуб набрал 26 очков и по-прежнему занимает третье место, у команды из Татарстана - 20 очков и девятая строчка. В следующем туре ЦСКА 30 ноября примет «Оренбург», а «Рубин» в тот же день сыграет дома с «Арсеналом».
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Фернандес, Натхо, Тошич (Дзагоев, 69), Миланов, Головин, Вернблум, Чалов (Траоре, 70)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бурлак, Санчес, Камболов (Оздоев, 86), Гарсия (Бауэр, 90), Мвила, Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Девич, 69)
Предупреждения:
Щенников, 46; Вернблум, 73 - Санчес, 30; Рочина, 46; Рыжиков, 90
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
26 ноября 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция