Карлос Самбрано: Обидно, что не забил ЦСКА, ночью точно не смогу заснуть

Защитник казанского «Рубина» Карлос Самбрано поделился впечатлениями после матча против ЦСКА в 15-м туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).

«Мы выдали хороший матч, в котором не удалось взять три очка, на которые нацеливались. Тем не менее, мы заработали одно очко в матче с сильным соперником. У меня был отличный момент, но я замешкался в том эпизоде.

Футболистам непросто действовать на поле, когда приходится принимать решение за считанные доли секунды. Обидно, что не удалось забить, сегодня ночью я точно смогу заснуть. Причем у ЦСКА тоже было достаточно моментов, и победи они, ощущение было еще более горьким», - цитирует Самбрано «Р-Спорт».

В первом тайме матча, прошедшего в непростых погодных условиях, было много борьбы и мало опасных моментов. На 55-й минуте верный шанс забить имели армейцы, но Сергей Рыжиков среагировал на удар в упор Понтуса Вернблума.

После этого казанцы перехватили инициативу и также могли открыть счет. Леонид Слуцкий выпустил на замену Ласина Траоре и Алана Дзагоева, однако дивидендов из этого красно-синие не извлекли. Столичный клуб набрал 26 очков и по-прежнему занимает третье место, у команды из Татарстана - 20 очков и девятая строчка. В следующем туре ЦСКА 30 ноября примет «Оренбург», а «Рубин» в тот же день сыграет дома с «Арсеналом».