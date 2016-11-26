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Маурисио забил первый гол за «Спартак»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Спартака» Маурисио, открывший счет в  гостевом матче 15-го тура с «Тереком», забил свой первый мяч в составе красно-белых.

28-летний бразилец откликнулся на подачу Квинси Промеса и головой поразил ворота соперника.

Напомним, Маурисио перешел в «Спартак» в 2016 году, до этого он выступал за «Лацио». Матч с «Тереком» - шестой для него в составе столичного клуба.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Терек - Спартак - 0:1 (0:1)

2-й тайм

Голы

Маурисио 27 (0:1).

Состав

Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай

Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)

Предупреждения:

Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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