Маурисио забил первый гол за «Спартак»
Защитник «Спартака» Маурисио, открывший счет в гостевом матче 15-го тура с «Тереком», забил свой первый мяч в составе красно-белых.
28-летний бразилец откликнулся на подачу Квинси Промеса и головой поразил ворота соперника.
Напомним, Маурисио перешел в «Спартак» в 2016 году, до этого он выступал за «Лацио». Матч с «Тереком» - шестой для него в составе столичного клуба.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Маурисио 27 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)
Предупреждения:
Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция