«Ливерпуль» – «Сандерленд». Коутиньо получил травму и был заменен
«Ливерпуль» принимает «Сандерленд» в матче 13-го тура
чемпионата Англии. Травму получил полузащитник хозяев Филиппе Коутиньо.
Отметим, что бразилец не смог покинуть поле самостоятельно,
врачи вынесли его на носилках. На 34-й минуте матча вместо Коутиньо на поле
вышел Дивок Ориги.
На данный момент счет в матче 0:0.
Матч
Ливерпуль - Сандерленд - 2:0 (0:0)2-й тайм
Голы
Ориги 75 (1:0). Милнер 90 (2:0 - пен.).
Состав
Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Матип, Клайн, Вейналдум (B. Woodburn, 90), Коутиньо (Ориги, 34), Хендерсон, Джан, Мане, Милнер, Фирмино (Лейва, 87)
Сандерленд: Пикфорд, Джонс, Коне, О'Ши, Денайер, ван Анхолт, Ндонг, Пиенаар (Гуч, 79), Дефо, Аничебе, Уотмор (Янузай, 79)
Предупреждения:
Ловрен, 67 - Коне, 60; О'Ши, 64; Пиенаар, 70
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Энфилд, Онлайн-трансляция