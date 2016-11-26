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«Химки» обыграли «Мордовию» со счетом 4:3

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 24-го тура первенства ФНЛ между «Химками» и «Мордовией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Мордовии».

В составе победителей отличились Игорь Чернышов, Даниел Сикорски, Андрей Мостовой и Илья Кузьмичев. У «Мордовии» дубль сделал Артур Саркисов, еще один мяч в активе Александра Дегтярева.

«Химки» набрали 33 очка и занимают восьмое место. У «Мордовии» 22 очка и 18-е место.

ФНЛ

24-й тур

Матч

Химки - Мордовия - 4:3 (2:3)

Голы

Чернышов И. 9 (1:0 - пен.). Дегтярёв 17 (1:1 - пен.). Саркисов 19 (1:2). Саркисов 24 (1:3). Сикорски 30 (2:3). Мостовой 58 (3:3). Кузьмичёв 81 (4:3).

Состав

Химки: Цицилин, Чернышов И., Малания (Мостовой, 28, Фадеев, 90), Шумских, Тюнин, Гащенков (Кузьмичёв, 60), Лапин, Казаев, Заика, Сикорски, Петрусев (Дворников, 76)

Мордовия: Чебану, Осипов, Чалов, Иванов, Молодцов, Деобальд, Дегтярёв (Петров, 81), Кренделев, Саркисов (Пазин, 46), Алхазов (Лукьянов, 65), Амбарцумян

Предупреждения:

нет - Иванов, 8; Лукьянов, 90

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

26 ноября 17:00, Родина, Онлайн-трансляция

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