«Химки» обыграли «Мордовию» со счетом 4:3

Матч 24-го тура первенства ФНЛ между «Химками» и «Мордовией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Мордовии».

В составе победителей отличились Игорь Чернышов, Даниел Сикорски, Андрей Мостовой и Илья Кузьмичев. У «Мордовии» дубль сделал Артур Саркисов, еще один мяч в активе Александра Дегтярева.

«Химки» набрали 33 очка и занимают восьмое место. У «Мордовии» 22 очка и 18-е место.

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24-й тур