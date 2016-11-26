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«Урал» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Локомотивом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 15-го тура чемпионата России «Локомотив» дома сыграл вничью с «Уралом» (1:1).

Счет за пять минут до конца встречи открыл защитник железнодорожников Неманья Пейчинович, спустя пять минут команда из Екатеринбурга отыгралась силами Артема Фидлера.

После этого матча подопечные Юрия Семина идут на 11-м месте с 17-ю очками, а «Урал» расположился 13-й строчке, имея в активе 11 очков.

В следующем туре столичный клуб 1 декабря на выезде сыграет с «Томью», а «Урал» днем ранее примет «Ростов».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи. 

Чемпионат России
15-й тур

Матч

Локомотив - Урал - 1:1 (0:0)

Голы

Пейчинович 85 (1:0). Фидлер 90 (1:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Касаев (Галаджан, 56), Миранчук (Шкулетич, 75), Фернандеш (Михалик, 90), Денисов И., Самедов, Майкон

Урал: Заболотный, Данцев, Фонтанелло, Кулаков, Павленко, Фидлер, Динга, Павлюченко, Чантурия (Серченков, 58), Ставпец (Коробов, 46), Лунгу

Предупреждения:

Чорлука, 43; Денисов В., 50 - Ставпец, 8; Павленко, 42

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

26 ноября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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