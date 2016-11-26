Александр Тарханов: Судья немного напортачил
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов - о ничьей с «Локомотивом» (1:1) в матче 15-го тура РФПЛ.
- В первом тайме равная игра была. Во втором выпустили молодых ребят, и преимущество уже было на стороне «Локомотива». Обидный гол пропустили, но сумели отыграться. К тому же Павлюченко говорит, что забил чистый гол. Можем сказать, что судья немного напортачил. Надо отметить Романа, он - суперфутболист. За мячи боролся, цеплялся, помог нам, - сказал Тарханов.
Матч
Голы
Пейчинович 85 (1:0). Фидлер 90 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Касаев (Галаджан, 56), Миранчук (Шкулетич, 75), Фернандеш (Михалик, 90), Денисов И., Самедов, Майкон
Урал: Заболотный, Данцев, Фонтанелло, Кулаков, Павленко, Фидлер, Динга, Павлюченко, Чантурия (Серченков, 58), Ставпец (Коробов, 46), Лунгу
Предупреждения:
Чорлука, 43; Денисов В., 50 - Ставпец, 8; Павленко, 42
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
26 ноября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция