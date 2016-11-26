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Определен состав сборной России на смешанные эстафеты в Эстерсунде

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Определен состав сборной России на смешанные эстафеты в рамках этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде, сообщает Союз биатлонистов России.

Смешанная эстафета: Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Максим Цветков, Антон Шипулин.

Сингл-микст: Светлана Слепцова, Антон Бабиков. 

Напомним, что 27 ноября смешанная эстафета начнется в 17:30 по московскому времени, а сингл-микст — в 20:10 (мск).

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