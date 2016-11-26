Определен состав сборной России на смешанные эстафеты в Эстерсунде
Определен состав сборной
России на смешанные эстафеты в рамках этапа Кубка мира по биатлону в шведском
Эстерсунде, сообщает Союз биатлонистов России.
Смешанная эстафета: Ольга Подчуфарова,
Татьяна Акимова, Максим Цветков, Антон Шипулин.
Сингл-микст: Светлана Слепцова, Антон Бабиков.
Напомним, что 27 ноября
смешанная эстафета начнется в 17:30 по московскому времени, а сингл-микст — в
20:10 (мск).
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