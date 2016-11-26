Стало известно полное расписание Кубка конфедераций-2017
Опубликовано полное расписание Кубка конфедераций 2017 года,
который пройдет в России. Первый матч российская команда проведет 17 июня.
Соперником россиян будет сборная Новой Зеландии. Матч состоится в Санкт-Петербурге.
В ходе официальной жеребьевки команды разделены на следующие группы:
Группа А: Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика.
Группа В: Чемпион Африки, Чили, Австралия, Германия.
Расписание
Групповой этап
17 июня
Россия – Новая Зеландия. Санкт-Петербург. 18.00 (московское время)
18 июня
Португалия – Мексика. Казань. 18.00
Победитель Кубка Африки – Чили. Москва. 21.00
19 июня
Австралия – Германия. Сочи. 18.00
21 июня
Россия – Португалия. Москва. 18.00
Мексика – Новая Зеландия. Сочи. 21.00
22 июня
Германия – Чили. Казань. 21.00
Чемпион Африки – Австралия. Санкт-Петербург. 18.00
24 июня
Мексика – Россия. Казань. 18.00
Новая Зеландия – Португалия. Санкт-Петербург. 18.00
25 июня
Чили – Австралия. Москва. 18.00
Чемпион Африки – Германия. Сочи. 18.00
Полуфиналы
28 июня
Победитель группы А – Второе место
группы В. Казань. 21.00
29 июня
Победитель группы В – второе место группы А. Сочи. 21.00
Матч за третье место.
2 июля
Москва. 15.00
Финал
2 июля
Санкт-Петербург. 21.00