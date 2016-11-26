Стало известно полное расписание Кубка конфедераций-2017

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Россия в одной группе с Португалией , Мексикой и Новой Зеландией на Кубке конфедераций-2017 Сегодня, 26 ноября в Казани прошла жеребьевка Кубка конфедерации по футболу, который пройдет в России в 2017 году.

Жеребьевка Кубка конфедераций-2017. Россия сыграет с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией! Сегодня в Казани прошла жеребьевка Кубка конфедераций, который пройдет в России в 2017 году.

Кубок конфедераций-2021 под вопросом Решение о том, в какие сроки проводить Кубок конфедераций-2021, пока не принято, сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино, прибывший в Казань на жеребьевку ближайшего турнира, который пройдет будущим летом в России.

Джанни Инфантино: Германия всегда играет всерьез Нет никаких сомнений в том, что сборная Германии и ее тренерский штаб самым серьезным образом отнесутся к своему участию в Кубке конфедераций-2017, заявил в Казани президент ФИФА Джанни Инфантино за несколько часов до жеребьевки турнира.

Работать на Кубке конфедераций пожелали 153 тысячи человек Количество желающих стать волонтерами на Кубке конфедераций-2017 превысило 153 тысячи, сообщил в Казани, где в субботу вечером пройдет жеребьевка турнира, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

В декабре «Крестовский» будет передан «Зениту» Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге, на котором предполагается проводить матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018, уже в декабре будет передан в управление ФК «Зенит», заявил в Казани вице-премьер правительства России, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

Марио Фернандес: Российский паспорт храню вместе с бразильским Защитник ЦСКА в этом году в третий раз завоевал звание чемпиона России, получил паспорт и первый вызов в сборную России.

Джани Инфантино: У нас нет никаких сомнений, что чемпионат мира пройдет в России Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джани Инфантино поделился эмоциями после церемонии запуска часов обратного отсчета до старта ЧМ-2018.

Кубок конфедераций-2017 в России: цифры, факты, рекорды Российская команда впервые примет участие в одном из главных турниров мирового футбола.

Министр спорта Татарстана: Казань практически готова к принятию чемпионата мира Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов рассказал о степени готовности столицы республики к чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года.

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Станислав Черчесов: Кто проще для сборной России на Кубке конфедераций: чемпион мира, Европы или Южной Америки? Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций, который состоится летом 2017 года в России.

Кубок конфедераций по-русски: 3,5 стадиона, семь команд и один Забивака В Казани проходит жеребьевка Кубка конфедераций 2017 года, который примет Россия.

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Смертин остался доволен организацией жеребьевки Кубка конфедераций-2017 Экс-капитан сборной России Алексей Смертин оценил уровень организации жеребьевки Кубка Конфедераций, которая состоится 26 ноября в Казани.

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