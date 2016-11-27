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День в истории. Юрию Газзаеву – 56 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

27-го ноября свой 56-й день рождения отмечает советский футболист, в прошлом полузащитник владикавказского «Спартака» и московского «Динамо» Юрий Газзаев.

Юрий Фарзунович – воспитанник футбола Орджоникидзе (Владикавказа). Кроме местного «Спартака» и московского «Динамо», он выступал за московский «Локомотив», югославскую «Мачву», греческий «Арис», финский ВИФК, французский «Ньор» и владикавказский «Автодор», в котором и завершил карьеру.

Уехав во Францию летом 1994-го и отыграв за клуб «Ньор» семь встреч, Юрий Газзаев был уличен в подлоге документов. По документам, которые поступили в «Ньор» из «КАМАЗа» (при том, что Газзаев даже и не выступал за эту команду), футболист был на девять лет младше (цифру «0» в документах исправили на «девять»). Более того, по документам Юрий Газзаев значился еще и как бывший игрок олимпийской сборной СССР. Скандал закончился дисквалификацией и депортацией Газзаева из Франции.

Будучи тренером Юрий Газзаев работал в «Моздоке», «Автодоре», «Титане» из Реутова, «КАМАЗе» из Набережных Челнов, «Крыльях Советов», «Шиннике» и «Волгаре».

Отец Юрия Газзаева является двоюродным братом отца Валерия Газзаева.

Матч

Волгарь - Динамо - 0:1 (0:0)

Голы

Бечирай 79 (0:1).

Состав

Волгарь: Бучнев, Зуйков, Плиев, Стешин, Кабутов, Газзаев Р. (Акбашев, 71), Болонин (Скворцов, 72), Дышеков, Сутормин, Жабкин (Букия, 59), Радченко (Веркашанский, 75)

Динамо: Шунин, Рыков, Белоруков, Козлов, Морозов, Кузьмин (Бечирай, 69), Драгун, Катрич, Ташаев (Темников, 46), Луценко (Соснин, 83), Панченко

Незабитые пенальти

Зуйков (Волгарь), 78

Предупреждения:

Зуйков, 17; Кабутов, 45; Болонин, 45; Дышеков, 87 - нет

Судья:

Игорь Панин (Россия)

Место и дата

26 ноября 13:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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