День в истории. Юрию Газзаеву – 56 лет!

27-го ноября свой 56-й день рождения отмечает советский футболист, в прошлом полузащитник владикавказского «Спартака» и московского «Динамо» Юрий Газзаев.

Юрий Фарзунович – воспитанник футбола Орджоникидзе (Владикавказа). Кроме местного «Спартака» и московского «Динамо», он выступал за московский «Локомотив», югославскую «Мачву», греческий «Арис», финский ВИФК, французский «Ньор» и владикавказский «Автодор», в котором и завершил карьеру.

Уехав во Францию летом 1994-го и отыграв за клуб «Ньор» семь встреч, Юрий Газзаев был уличен в подлоге документов. По документам, которые поступили в «Ньор» из «КАМАЗа» (при том, что Газзаев даже и не выступал за эту команду), футболист был на девять лет младше (цифру «0» в документах исправили на «девять»). Более того, по документам Юрий Газзаев значился еще и как бывший игрок олимпийской сборной СССР. Скандал закончился дисквалификацией и депортацией Газзаева из Франции.

Будучи тренером Юрий Газзаев работал в «Моздоке», «Автодоре», «Титане» из Реутова, «КАМАЗе» из Набережных Челнов, «Крыльях Советов», «Шиннике» и «Волгаре».

Отец Юрия Газзаева является двоюродным братом отца Валерия Газзаева.