День в истории. Юрию Газзаеву – 56 лет!
27-го ноября свой
56-й день рождения отмечает советский футболист, в прошлом полузащитник
владикавказского «Спартака» и московского «Динамо» Юрий Газзаев.
Юрий Фарзунович –
воспитанник футбола Орджоникидзе (Владикавказа). Кроме местного «Спартака» и
московского «Динамо», он выступал за московский «Локомотив», югославскую
«Мачву», греческий «Арис», финский ВИФК, французский «Ньор» и владикавказский
«Автодор», в котором и завершил карьеру.
Уехав во Францию
летом 1994-го и отыграв за клуб «Ньор» семь встреч, Юрий Газзаев был уличен в
подлоге документов. По документам, которые поступили в «Ньор» из «КАМАЗа» (при
том, что Газзаев даже и не выступал за эту команду), футболист был на девять
лет младше (цифру «0» в документах исправили на «девять»). Более того, по
документам Юрий Газзаев значился еще и как бывший игрок олимпийской сборной
СССР. Скандал закончился дисквалификацией и депортацией Газзаева из Франции.
Будучи тренером
Юрий Газзаев работал в «Моздоке», «Автодоре», «Титане» из Реутова, «КАМАЗе» из
Набережных Челнов, «Крыльях Советов», «Шиннике» и «Волгаре».
Отец Юрия Газзаева является двоюродным братом отца Валерия Газзаева.
Матч
Голы
Бечирай 79 (0:1).
Состав
Волгарь: Бучнев, Зуйков, Плиев, Стешин, Кабутов, Газзаев Р. (Акбашев, 71), Болонин (Скворцов, 72), Дышеков, Сутормин, Жабкин (Букия, 59), Радченко (Веркашанский, 75)
Динамо: Шунин, Рыков, Белоруков, Козлов, Морозов, Кузьмин (Бечирай, 69), Драгун, Катрич, Ташаев (Темников, 46), Луценко (Соснин, 83), Панченко
Незабитые пенальти
Зуйков (Волгарь), 78
Предупреждения:
Зуйков, 17; Кабутов, 45; Болонин, 45; Дышеков, 87 - нет
Судья:
Игорь Панин (Россия)
Место и дата
26 ноября 13:00, Центральный, Онлайн-трансляция