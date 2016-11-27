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День в истории. Альберту Демченко – 45 лет!

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

27-го ноября свой 45-й день рождения отмечает прославленный российский саночник, а ныне главный тренер национальной команды Альберт Демченко.

Альберт Михайлович завершил спортивную карьеру после Олимпийских игр 2014 года в Сочи, где завоевал две серебряные медали – в одиночных санях и эстафете. Также Альберт Демченко становился вторым на Играх-2006 в Турине.

Всего Альберт Демченко выступал на семи Олимпиадах (1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014).

Многократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы в одноместных санях и двойках. Неоднократный призер Кубка мира. Победитель Challenge Cup в сезоне 2004/2005.

Девятикратный чемпион России, серебряный и бронзовый призер чемпионатов России в одноместных санях. Двукратный чемпион СССР и победитель Спартакиады народов СССР в двойках.

Дочь Альберта Михайловича – Виктория также занимается санным спортом.

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