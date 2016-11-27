День в истории. Альберту Демченко – 45 лет!
27-го ноября свой
45-й день рождения отмечает прославленный российский саночник, а ныне главный
тренер национальной команды Альберт Демченко.
Альберт Михайлович
завершил спортивную карьеру после Олимпийских игр 2014 года в Сочи, где
завоевал две серебряные медали – в
одиночных санях и эстафете. Также Альберт Демченко становился вторым на
Играх-2006 в Турине.
Всего Альберт
Демченко выступал на семи Олимпиадах (1992, 1994,
1998, 2002, 2006, 2010, 2014).
Многократный
чемпион и призер чемпионатов мира и Европы в одноместных санях и двойках.
Неоднократный призер Кубка мира. Победитель Challenge Cup в сезоне 2004/2005.
Девятикратный
чемпион России, серебряный и бронзовый призер чемпионатов России в одноместных
санях. Двукратный чемпион СССР и победитель Спартакиады народов СССР в двойках.
Дочь Альберта
Михайловича – Виктория также занимается санным спортом.