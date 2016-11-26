«Динамо-ЛО» в трех сетах проиграло «Зениту» и потерпело восьмое поражение в десяти матчах
«Динамо-ЛО» в матче
10-го тура волейбольной Суперлиги уступило на своей площадке казанскому «Зениту»
со счетом 0:3.
Счет по партиям: 18:25;
21:25;19:25.
Напомним, в следующем туре команда из Ленинградской области
сыграет 30 ноября на выезде против «Нефтяника», казанцы в тот же день примут
НОВу.
«Динамо-ЛО» с шестью очками занимает 12-е место в Суперлиге, «Зенит» с 29 очками возглавляет таблицу.
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