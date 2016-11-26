«Динамо-ЛО» в трех сетах проиграло «Зениту» и потерпело восьмое поражение в десяти матчах

«Динамо-ЛО» в матче 10-го тура волейбольной Суперлиги уступило на своей площадке казанскому «Зениту» со счетом 0:3.

Счет по партиям: 18:25; 21:25;19:25.

Напомним, в следующем туре команда из Ленинградской области сыграет 30 ноября на выезде против «Нефтяника», казанцы в тот же день примут НОВу.

«Динамо-ЛО» с шестью очками занимает 12-е место в Суперлиге, «Зенит» с 29 очками возглавляет таблицу.