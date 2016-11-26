Алексей Вербов: Всем бы хотелось, чтобы в Петербурге жил волейбол, глядя на то, сколько людей приходят на игры

Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Зенита» Алексей Вербов поделился мнением о победе над «Динамо-ЛО» в матче 10-го тура Суперлиги (3:0).

- Большое спасибо публике за то, что уже до начала игры зал был заполнен полностью, люди даже в проходах стояли. Очень приятно, что нашу команду ценят. Не все время так набивается зал. Мы очень довольны результатом, так как последние две недели у нас были тяжелые нагрузки и плодотворная работа на перспективу - держим в уме финал четырех Кубка России и старт в Лиге чемпионов. Ребята - молодцы, не расслабились, сыграли с хорошим вниманием, выполнили все установки, которые договаривались сделать. Результат закономерен.

- Известно, что случилось с Леоном? (Кубинец в конце третьей партии получил травму ноги и покинул площадку с помощью партнеров по команде - Прим.ред.)

- До конца нет, но сначала был страх, что он дернул ахилл, и это могло закончиться вообще печально. Но вроде немножко подвернул голеностоп. Будем надеяться, что он ненадолго выпал, потому что это ключевой игрок в «Зените».



- Что скажете о «Динамо-ЛО»?

- Амбициозная и молодая в плане выступлений в Суперлиге команда. У нас стоят немножко разные цели и задачи, поэтому могу им только пожелать удачи и чтобы они закрепились в Суперлиге надолго. Всем бы хотелось, чтобы Петербурге жил волейбол, глядя на то, сколько людей приходят на игры, - передает слова Вербова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» победил «Динамо-ЛО» со счетом 3:0 (18:25; 21:25;19:25). В следующем туре команда из Ленинградской области сыграет 30 ноября на выезде против «Нефтяника», казанцы в тот же день примут НОВу.

После десяти игр «Динамо-ЛО» с шестью очками занимает 12-е место в Суперлиге, «Зенит» с 29 очками возглавляет таблицу.