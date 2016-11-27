«Крылья Советов» - «Томь». Начало текстовой трансляции – 14:00 мск

В воскресенье в матче 15-го тура чемпионата России сыграют самарские «Крылья Советов» и «Томь».

Их матч пройдет в Самаре на стадионе «Металлург» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

После 14 туров у «Крыльев Советов» было восемь очков. Они находились на последнем 16-м месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Томи» было девять очков. Она шла 14-й.