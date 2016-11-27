«Крылья Советов» - «Томь». Начало текстовой трансляции – 14:00 мск
В воскресенье в
матче 15-го тура чемпионата России сыграют самарские «Крылья Советов» и «Томь».
Их матч пройдет в
Самаре на стадионе «Металлург» и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
После 14 туров у «Крыльев Советов» было восемь очков. Они находились на последнем 16-м месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Томи» было девять очков. Она шла 14-й.
Матч
Место и дата
27 ноября 14:00, Металлург, Текстовая трансляция
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