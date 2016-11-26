Даниэль Риккардо: Надеюсь, в гонке я тоже финиширую в тройке

Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо прокомментировал результаты квалификации Гран-при Абу-Даби, в которой австралиец стал третьем.

«Финал квалификации прошёл успешно. Я не лучшим образом начал сессию, но мы с этим разобрались, и в финале – когда это было особенно важно – я чувствовал уверенность и показал хорошее время. Я доволен: третье место было моей целью. Надеюсь, в гонке я тоже финиширую в тройке», - сказал Риккардо.

Напомним, заключительная гонка сезона состоится завтра, 27 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.