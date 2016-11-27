«Ростов» - «Анжи». Начало текстовой трансляции – 16:30 мск
В воскресенье в
матче 15-го тура чемпионата России сыграют «Ростов» и махачкалинский «Анжи».
Их матч пройдет в
Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и начнется в 16:30 по московскому
времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
После 14 туров у «Ростова» было 21 очко. Он находился на шестом месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Анжи» было 17 очков. Он шел десятым.
Матч
Место и дата
27 ноября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
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