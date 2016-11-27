«Краснодар» - «Зенит». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

В воскресенье в матче 15-го тура чемпионата России сыграют «Краснодар» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Краснодаре на новом стадионе «Краснодаре» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

После 14 туров у «Зенита» было 31 очко. Он находился на втором месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Краснодара» было 24 очка. Он шел пятым.