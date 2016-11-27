«Краснодар» - «Зенит». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск
В воскресенье в
матче 15-го тура чемпионата России сыграют «Краснодар» и «Зенит» из
Санкт-Петербурга.
Их матч пройдет в
Краснодаре на новом стадионе «Краснодаре» и начнется в 19:00 по московскому
времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
После 14 туров у «Зенита» было 31 очко. Он находился на втором месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Краснодара» было 24 очка. Он шел пятым.
Матч
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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