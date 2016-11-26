Дортмундская «Боруссия» на выезде уступила «Айнтрахту»
Матч 12-го тура чемпионата Германии между франкфуртским «Айнтрахтом»
и дортмундской «Боруссией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1
в пользу «Айнтрахта».
В составе победителей отличились Сабольч Хусти и Харис
Сеферович. У Дортмунда гол в активе Пьера-Эмерика Обамеянга.
«Айнтрахт» набрал 24 очка и занимает третье место в
чемпионате Германии. У «Боруссии» 21 очко и шестое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
12-й тур
Матч
Айнтрахт - Боруссия - 2:1 (0:0)
Голы
Хусти 46 (1:0). Обамеянг 78 (1:1). Сеферович 79 (2:1).
Состав
Айнтрахт: Градечки, Вальехо, Эктор, Абрахам, Чендлер, Очипка, Фабиан (Хргота, 90), Хусти (Баркок, 82), Гачинович, Хасебе, Майер (Сеферович, 71)
Боруссия: Вайденфеллер, Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Шмельцер, Гётце, Кастро, Вайгль (Роде, 58), Шюррле (Дембеле, 58), Рамос (Ройс, 58), Обамеянг
Предупреждения:
Эктор, 34; Фабиан, 46; Гачинович, 90; Градечки, 90 - Папастатопулос, 65; Кастро, 74; Шмельцер, 90
Судья:
Wolfgang Stark
Место и дата
26 ноября 17:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция