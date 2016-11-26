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Дортмундская «Боруссия» на выезде уступила «Айнтрахту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 12-го тура чемпионата Германии между франкфуртским «Айнтрахтом» и дортмундской «Боруссией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Айнтрахта».

В составе победителей отличились Сабольч Хусти и Харис Сеферович. У Дортмунда гол в активе Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Айнтрахт» набрал 24 очка и занимает третье место в чемпионате Германии. У «Боруссии» 21 очко и шестое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

12-й тур

Матч

Айнтрахт - Боруссия - 2:1 (0:0)

Голы

Хусти 46 (1:0). Обамеянг 78 (1:1). Сеферович 79 (2:1).

Состав

Айнтрахт: Градечки, Вальехо, Эктор, Абрахам, Чендлер, Очипка, Фабиан (Хргота, 90), Хусти (Баркок, 82), Гачинович, Хасебе, Майер (Сеферович, 71)

Боруссия: Вайденфеллер, Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Шмельцер, Гётце, Кастро, Вайгль (Роде, 58), Шюррле (Дембеле, 58), Рамос (Ройс, 58), Обамеянг

Предупреждения:

Эктор, 34; Фабиан, 46; Гачинович, 90; Градечки, 90 - Папастатопулос, 65; Кастро, 74; Шмельцер, 90

Судья:

Wolfgang Stark

Место и дата

26 ноября 17:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция

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