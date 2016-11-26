Юрий Семин: Не удержать преимущество – в высшей степени непрофессионально

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – о ничьей с «Уралом» (1:1) в матче 15-го тура РФПЛ.

- Два разных тайма, мы вроде имели достаточно большое преимущество, но явных моментов не создали. Второй тайм был хороший, забили гол, нам вообще они тяжело даются. А не удержать преимущество, последние 3-4 минуты, это в высшей степени непрофессионально.

- Как оцените дебют Галаджана?

- Сложно оценить. Думаю, у него все впереди. Он попал в сложную ситуацию, но дважды хорошо сыграл внутри штрафной. Видно, что есть мысль, но нужно время, чтобы Артем обрел стабильность. Хотя я надеялся, что Галаджан сможет забить. Вся игра была внутри штрафной, и нужен был футболист, который мог бы реализовать момент.