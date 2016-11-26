Юрий Семин: Не удержать преимущество – в высшей степени непрофессионально
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – о ничьей с «Уралом» (1:1) в матче 15-го тура РФПЛ.
- Два разных тайма, мы вроде имели достаточно большое преимущество, но явных моментов не создали. Второй тайм был хороший, забили гол, нам вообще они тяжело даются. А не удержать преимущество, последние 3-4 минуты, это в высшей степени непрофессионально.
- Как оцените дебют Галаджана?
- Сложно оценить. Думаю, у него все впереди. Он попал в сложную ситуацию, но дважды хорошо сыграл внутри штрафной. Видно, что есть мысль, но нужно время, чтобы Артем обрел стабильность. Хотя я надеялся, что Галаджан сможет забить. Вся игра была внутри штрафной, и нужен был футболист, который мог бы реализовать момент.
Матч
Голы
Пейчинович 85 (1:0). Фидлер 90 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Касаев (Галаджан, 56), Миранчук (Шкулетич, 75), Фернандеш (Михалик, 90), Денисов И., Самедов, Майкон
Урал: Заболотный, Данцев, Фонтанелло, Кулаков, Павленко, Фидлер, Динга, Павлюченко, Чантурия (Серченков, 58), Ставпец (Коробов, 46), Лунгу
Предупреждения:
Чорлука, 43; Денисов В., 50 - Ставпец, 8; Павленко, 42
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
26 ноября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция