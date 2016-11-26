Юрий Семин: Миранчуку нужно подумать об отношении к футболу
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что думает об игре Алексея Миранчука.
- Миранчуку нужно самому подумать об отношении к футболу, разобраться в себе. Мы ему даем все возможности, чтобы он играл, независимо от того, подписывает ли контракт или нет. Давление на него не оказываем. Мне кажется, Миранчук чуть-чуть запутался, поэтому прогресса не вижу. Но он мне нравится, как игрок, тем более свой воспитанник.
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