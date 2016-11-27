«Северсталь» - СКА. Начало текстовой трансляции – 17:00 мск

В воскресенье в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретятся «Северсталь» и СКА.

Их матч пройдет в Череповце и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

У СКА после 34 матчей было 84 очка. Армейский клуб лидировал в турнирной таблице Западной конференции. У «Северстали» после 33 игр было 41 очко. Этот клуб на Западе шел 13-м.