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«Северсталь» - СКА. Начало текстовой трансляции – 17:00 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В воскресенье в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретятся «Северсталь» и СКА.

Их матч пройдет в Череповце и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

У СКА после 34 матчей было 84 очка. Армейский клуб лидировал в турнирной таблице Западной конференции. У «Северстали» после 33 игр было 41 очко. Этот клуб на Западе шел 13-м.

Матч

Северсталь - СКА

Место и дата

27 ноября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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