«Северсталь» - СКА. Начало текстовой трансляции – 17:00 мск
В воскресенье в
матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретятся
«Северсталь» и СКА.
Их матч пройдет в
Череповце и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет
текстовую трансляцию.
У СКА после 34 матчей было 84 очка. Армейский клуб лидировал в турнирной таблице Западной конференции. У «Северстали» после 33 игр было 41 очко. Этот клуб на Западе шел 13-м.
Матч
Место и дата
27 ноября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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