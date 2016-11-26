Минское «Динамо» на выезде обыграло «Торпедо»

Ну и кто тут клоун?...» Тренера Скудру выгнали с лавки до конца матча (видео)

Что за день в КХЛ – удалены с лавки сразу два тренера! Вслед за Назаровым («Нефтехимик») в раздевалку отправили Скудру («Торпедо»).