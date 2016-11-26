Минское «Динамо» на выезде обыграло «Торпедо»
Матч регулярного чемпионата между «Торпедо» и минским «Динамо»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Динамо».
В составе победителей отличились Никита Комаров, Александр
Кулаков, Александр Матерухин и Дмитрий Амброжейчик. У «Торпедо» гол в активе
Артема Аляева.
«Динамо» набрало 57 очков и занимает четвертое место на
Западе. У «Торпедо» 66 очков и третье место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Торпедо - Динамо Мн - 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)
Голы:
Комаров (Шинкевич), 1:18 (0:1). Кулаков 9:46 (0:2). Матерухин (Ковыршин, Клинкхаммер), 15:19 (0:3). Аляев (Фролов, Сёмин), 47:55 (1:3). Амброжейчик (Готовец), 53:25 (1:4).
Место и дата
26 ноября 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
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