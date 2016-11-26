«Спартак» обыграл «Слован»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Слованом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Спартака».
В составе победителей отличились Дмитрий Калинин, Виктор
Бобров, Александр Васильев, и Лукаш Радил. У «Слована» забивали Кайл Чипчура и
Радек Смоленяк.
«Спартак» набрал 43 очка и занимает 11-е место на Западе. У «Слована»
42 очка и 12-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Спартак - Слован - 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Голы:
Чипчура (Староста, Зиго), 9:08 (0:1). Калинин (Гилрой, Радил), 27:32 (1:1). Бобров (Гилрой, Шмелёв), 44:49 (2:1). Радил (Стоа, Лещенко), 46:30 (3:1). Смоленак (Еглич, Зиго), 51:48 (3:2). Васильев 53:57 (4:2).
Место и дата
26 ноября 17:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция
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