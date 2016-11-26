Неманья Пейчинович: В который раз теряем очки, четвертое место далеко
Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о ничьей с «Уралом» (1:1) в матче 15-го тура РФПЛ.
- Кризис, тяжелый момент. Мы обороняемся хорошо, но забиваем мало. В который раз теряем очки. Очень мало очков набрали, четвертое место далеко. Теперь нам нужна победная серия в 3-4 матча, чтобы нагнать соперников. Поддержка? Спасибо всем, поэтому очень жаль, что не выиграли.
Матч
Голы
Пейчинович 85 (1:0). Фидлер 90 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Касаев (Галаджан, 56), Миранчук (Шкулетич, 75), Фернандеш (Михалик, 90), Денисов И., Самедов, Майкон
Урал: Заболотный, Данцев, Фонтанелло, Кулаков, Павленко, Фидлер, Динга, Павлюченко, Чантурия (Серченков, 58), Ставпец (Коробов, 46), Лунгу
Предупреждения:
Чорлука, 43; Денисов В., 50 - Ставпец, 8; Павленко, 42
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
26 ноября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция