«Ливерпуль» обыграл «Сандерленд» и вернулся на первое место в чемпионате Англии

Матч 13-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Сандерлендом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 2:0.

На протяжении матча хозяева владели ощутимым преимуществом. Воплотить его в гол они смогли только на 75-й минуте. Дивок Ориги низовым диагональным ударом поразил дальний угол. Именно Ориги заменил Коутиньо, который получил травму в первом тайме. Второй мяч с пенальти забил Джеймс Милнер.

«Ливерпуль» набрал 30 очков и вернулся на первое место в чемпионате Англии. Столько же у «Манчестер Сити», который идет вторым по дополнительным показателям. У «Сандерленда» восемь очков и 19-е место.

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13-й тур