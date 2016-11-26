«Ливерпуль» обыграл «Сандерленд» и вернулся на первое место в чемпионате Англии
Матч 13-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Сандерлендом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 2:0.
На протяжении матча хозяева владели ощутимым преимуществом.
Воплотить его в гол они смогли только на 75-й минуте. Дивок Ориги низовым
диагональным ударом поразил дальний угол. Именно Ориги заменил Коутиньо,
который получил травму в первом тайме. Второй мяч с пенальти забил Джеймс Милнер.
«Ливерпуль» набрал 30 очков и вернулся на первое место в
чемпионате Англии. Столько же у «Манчестер Сити», который идет вторым по
дополнительным показателям. У «Сандерленда» восемь очков и 19-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
13-й тур
Матч
Ливерпуль - Сандерленд - 2:0 (0:0)
Голы
Ориги 75 (1:0). Милнер 90 (2:0 - пен.).
Состав
Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Матип, Клайн, Вейналдум (Вудберн, 90), Коутиньо (Ориги, 34), Хендерсон, Джан, Мане, Милнер, Фирмино (Лейва, 87)
Сандерленд: Пикфорд, Джонс, Коне, О'Ши, Денайер, ван Анхолт, Ндонг, Пиенаар (Гуч, 79), Дефо, Аничебе, Уотмор (Янузай, 79)
Предупреждения:
Ловрен, 67 - Коне, 60; О'Ши, 64; Пиенаар, 70
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Энфилд, Онлайн-трансляция