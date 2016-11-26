«Спартак» обыграл «Терек» и закончил первый круг лидером чемпионата
В матче 15-го
тура чемпионата России «Спартак» в Грозном обыграл «Терек» со счетом 1:0.
Единственный
мяч на «Ахмат-Арене» забил защитник красно-белых Маурисио.
Благодаря победе «Спартак» закончил первый круг лидером турнирной таблицы, имея в активе 37 очков, а грозненцы с 25-ю очками идут четвертыми.
В следующем туре подопечные Массимо Карреры отправятся в Самару, где 1 декабря сыграют с «Крыльями Советов», а «Терек» в этот же день примет «Краснодар».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Чемпионат России
15-й тур
Матч
Голы
Маурисио 27 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)
Предупреждения:
Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция