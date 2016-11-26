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«Лестер» вырвал ничью в матче с «Мидлсбро»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 13-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Мидлсбро» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:2.

В составе победителей дубль сделал Альваро Негредо. У «Лестера» с пенальти отличились Рияд Марез и Ислам Слимани, который забил на 90-й минуте.

«Лестер» набрал 13 очков и занимает 13-е место. У «Мидлсбро» 12 очков и 15-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

13-й тур

Матч

Лестер Сити - Мидлсбро - 2:2 (1:1)

Голы

Негредо 13 (0:1). Марез 34 (1:1 - пен.). Негредо 71 (1:2). Слимани 90 (2:2 - пен.).

Состав

Лестер Сити: Цилер, Хут, Амарти, Симпсон, Фукс, Морган, Олбрайтон, Марез (Муса, 68), Кинг, Варди (Слимани, 65), Окадзаки (Грэй, 76)

Мидлсбро: Вальдес, Барраган, Гибсон, Фабио, Клейтон, Рамирес (Фишер, 88), Чемберс, де Рон, Форшоу, Негредо, Траоре (Стуани, 79)

Предупреждения:

Олбрайтон, 29; Фукс, 37; Амарти, 51; Варди, 65 - Чемберс, 31; Негредо, 34; Вальдес, 90

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

26 ноября 18:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция

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