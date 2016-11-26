«Лестер» вырвал ничью в матче с «Мидлсбро»

Матч 13-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Мидлсбро» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:2.

В составе победителей дубль сделал Альваро Негредо. У «Лестера» с пенальти отличились Рияд Марез и Ислам Слимани, который забил на 90-й минуте.

«Лестер» набрал 13 очков и занимает 13-е место. У «Мидлсбро» 12 очков и 15-е место.

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13-й тур