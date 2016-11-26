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Станислав Черчесов: Не чемпионы здесь только мы

Борис Богданов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Станислав Черчесов
Станислав ЧерчесовИсточник: Reuters

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментируя итоги жеребьевки Кубка конфедераций-2017, заявил, что его команда на этом турнире будет нацелена на победу, но свои возможности оценивает трезво. Россиянам достались сборные Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

– Нам досталась сильная группа, – сказал он. – Португальцы – чемпионы Европы, – опытная, солидная команда, новозеландцы, с которыми мы открываем турнир, – тоже не подарок. Хочу заметить, что в Кубке конфедераций выступят сплошь чемпионы континентов, и только мы такого титула не имеем. Сборная переживает перестройку, идет смена поколений. Конечно, наша цель – создать команду, способную побороться за победу на турнире, но ведь и все остальные приедут к нам с той же целью.

По словам Черчесова, от матча открытия, который сборная России проведет 17 июня в Санкт-Петербурге против Новой Зеландии, он ожидает «полного стадиона, поддержки зрителей и напряженной борьбы»:

– Надеюсь, мы и наши соперники сумеем показать футбол того уровня, который задаст хороший тон турниру.

Черчсов сообщил журналистам, что ни сборная России, ни другие команды не планируют на время Кубка конфедераций обосновываться на постоянных базах, как на чемпионатах Европы и мира:

– Турнир достаточно короткий, будем переезжать с места на место. То же самое собираются делать и коллеги из других сборных. 

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