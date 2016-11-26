«Спартак» впервые за пять сезонов набрал очки в Грозном

«Спартак», обыграв «Терек» (1:0) в 15-м туре чемпионата России, прервал серию неудач в столице Чеченской Республики.

Напомним, красно-белые уступали «Тереку» в Грозном последние четыре сезона. В чемпионате-2012/13 столичный клуб проиграл со счетом 1:2, в 2013/14 - 0:1, в 2014/15 - 2:4 и в 2015/16 - 1:2.

Отметим, что бразильский защитник Маурисио, удар которого принес «Спартаку» победу, забил свой первый мяч в составе красно-белых.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.