«Спартак» впервые за пять сезонов набрал очки в Грозном
«Спартак», обыграв «Терек» (1:0) в 15-м туре чемпионата России, прервал серию неудач в столице Чеченской Республики.
Напомним, красно-белые уступали «Тереку» в Грозном последние четыре сезона. В чемпионате-2012/13 столичный клуб проиграл со счетом 1:2, в 2013/14 - 0:1, в 2014/15 - 2:4 и в 2015/16 - 1:2.
Отметим, что бразильский защитник Маурисио, удар которого принес «Спартаку» победу, забил свой первый мяч в составе красно-белых.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Маурисио 27 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)
Предупреждения:
Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция