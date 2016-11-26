Фернанду Сантуш: Конечно, Роналду приедет на Кубок конфердераций-2017

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что Криштиану Роналду приедет на Кубка конфедераций 2017 года.

«Конечно, Криштиану Роналду приедет. Если только он будет здоров. Надеюсь, мы выступим здесь сильнейшей командой, поскольку это очень важный турнир», - сказал Сантуш.

Напомним, сегодня, 26 ноября в ходе официальной жеребьевки определились группы Кубка конфедераций 2017 года. Так в группу А к сборной России попали Мексика, Португалия и Новая Зеландия. А в группе В чемпион Африки, Чили, Австралия, Германия.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.