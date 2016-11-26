Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду? Обязательно приедет!

Сборная Португалии привезет на Кубок конфедераций-201 7 сильнейший состав, заявил, комментируя результаты состоявшейся в субботу в Казани жеребьевки турнира, главный тренер чемпионов Европы Фернанду Сантуш.

– Криштиану Роналду? Приедет обязательно! – заверил португальский специалист. – Естественно, если только у него не будет проблем со здоровьем. Для нас это важнейшее соревнование, в котором нам предстоит иметь дело с очень сильными конкурентами. Добиться успеха здесь можно будет только сильнейшим составом.

Группу А, в которой соперниками его команды станут сборные России, Мексики и Новой Зеландии, Сантуш оценил как сложную:

– Россия, на мой взгляд, – однозначно фаворит турнира: она – его хозяйка, у нее новый тренер, большие амбиции, приходит более молодое поколение игроков, рвущихся себя проявить. Мексиканцев мы хорошо знаем – многие из них играют или играли в португальских клубах. Новая Зеландия – команда менее известная, но это не значит, что ее легко обыграть. Она будет очень мотивирована, и у нее молодой динамичный тренер. Фаворит ли Португалия? Мне больше нравится слово «кандидат».

С португальцами сборная России сыграет во втором туре группового этапа – матч пройдет 21 июня на спартаковской арене в Москве. Сантушу уже трижды доводилось противостоять российской команде: сборная Греции под его руководством сыграла с ней вничью (1:1) в товарищеском матче и выиграла на Евро-2012 (1:0), а сборная Португалии уступила в прошлом году в товарищеской встрече в Краснодаре (0:1).