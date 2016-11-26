Массимо Каррера: Игра от обороны? Это заслуга «Терека»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после матча в Грозном, завершившегося победой красно-белых со счетом 1:0, сказал, что игра от обороны – это заслуга «Терека».

– Мы знали, что будет сложно сегодня, Терек доказал, что они очень сильная команда, нас заставили попотеть, мы боролись до конца. Игра от обороны? Это связано с «Тереком», он не позволил нам сыграть в свою игру, – сказал тренер.

Благодаря победе «Спартак» упрочил лидерство в турнирной таблице, имея в активе 37 очков, а грозненцы с 25-ю очками идут четвертыми.

Стоит отметить, что «Спартак» стал чемпионом первого круга российской премьер-лиги.