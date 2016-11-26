Массимо Каррера: Игра от обороны? Это заслуга «Терека»
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после матча в Грозном, завершившегося победой красно-белых со счетом 1:0, сказал, что игра от обороны – это заслуга «Терека».
– Мы знали, что будет сложно сегодня, Терек доказал, что они очень сильная команда, нас заставили попотеть, мы боролись до конца. Игра от обороны? Это связано с «Тереком», он не позволил нам сыграть в свою игру, – сказал тренер.
Благодаря победе «Спартак» упрочил лидерство в турнирной таблице, имея в активе 37 очков, а грозненцы с 25-ю очками идут четвертыми.
Стоит отметить, что «Спартак» стал чемпионом первого круга российской премьер-лиги.
Матч
Голы
Маурисио 27 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)
Предупреждения:
Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция