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Хорватия вышла вперед в финале Кубка Дэвиса против Аргентины благодаря победе в парном матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Хорватии ведет в матче со сборной Аргентины со счетом 2:1 в финале Кубка Дэвиса. Сегодня Хорватия выиграла парный матч.

Хорватская пара Марин Чилич/Иван Додиг обыграла аргентинцев Хуана Мартина Дель Потро и Леонардо Майера. Итоговый счет матча – 7:6 (4), 7:6 (2), 6:3.

Завтра пройдут два одиночных матча. Марин Чилич сыграет с Хуаном Мартином дель Потро, а Иво Карлович – с Федерико Дельбонисом.

Кубок Дэвиса. Финал

Марин Чилич/Иван Додиг (Хорватия) -  Хуан Мартин Дель Потро/Леонардо Майер (Аргентина) – 7:6 (4), 7:6 (2), 6:3.

Хорватия – Аргентина – 2:1

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