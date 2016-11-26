Хорватия вышла вперед в финале Кубка Дэвиса против Аргентины благодаря победе в парном матче
Сборная Хорватии ведет в матче со сборной Аргентины со счетом
2:1 в финале Кубка Дэвиса. Сегодня Хорватия выиграла парный матч.
Хорватская пара Марин Чилич/Иван Додиг обыграла аргентинцев
Хуана Мартина Дель Потро и Леонардо Майера. Итоговый счет матча – 7:6 (4), 7:6
(2), 6:3.
Завтра пройдут два одиночных матча. Марин Чилич сыграет с
Хуаном Мартином дель Потро, а Иво Карлович – с Федерико Дельбонисом.
Кубок Дэвиса. Финал
Марин Чилич/Иван Додиг (Хорватия) - Хуан Мартин Дель
Потро/Леонардо Майер (Аргентина) – 7:6 (4), 7:6 (2), 6:3.
Хорватия – Аргентина – 2:1
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