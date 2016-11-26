Хорватия вышла вперед в финале Кубка Дэвиса против Аргентины благодаря победе в парном матче

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Нисикори уступил Чиличу, но вышел в полуфинал итогового турнира ATP Японский теннисист Кей Нисикори уступил хорвату Марину Чиличу в заключительном матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Маррэй и Соарес обыграли Додига и Мело на Итоговом турнире АТР На Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания) проходит турнир в парном разряде. В третьем туре групповой стадии победу одержала британо-бразильская пара Джейми Маррэй/Бруно Соарес.

Вавринка обыграл Чилича на Итоговом турнире АТР Швейцарец Стэн Вавринка переиграл хорвата Марина Чилича в матче второго тура группового этапа проходящего в Лондоне итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Маррей обыграл Чилича на Итоговом турнире ATP Шотландский теннисист Энди Маррей одержал уверенную победу над хорватом Марином Чиличем в матче Итогового чемпионата ATP, проходящего в Лондоне.

Братья Брайаны обыграли Додига и Мело на Итоговом турнире АТР На Итоговом турнире АТР в Лондоне начался групповой турнир в парном разряде. Первую победу одержали американцы Боб и Майк Брайаны.

Изнер обыграл Чилича и вышел в финал турнира в Париже Матч 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Париже между американцем Джоном Изнером и хорватом Марином Чиличем завершился победой американского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Изнера.

Джокович проиграл Чиличу в Париже и может лишиться первого места в рейтинге АТР Матч 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Париже между сербом Новаком Джоковичем и хорватом Марином Чиличем завершился победой хорватского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (2) в пользу Чилича.

Чилич обеспечил себе путевку на Итоговый турнир ATP Хорватский теннисист Марин Чилич обыграл в 1/8 финала турнира в Париже бельгийца Давида Гоффена и стал седьмым представителем, квалифицировавшимся на Итоговый турнир ATP.

Чилич вошел в топ-10 рейтинга АТР, лидирует Джокович Обнародована новая версия рейтинга АТР. По итогам недели лидерство сохранил сербский теннисист Новак Джокович.

Чилич обыграл Нисикори в финале турнира в Базеле Финальный матч турнира АТР в Базеле между хорватом Марином Чиличем и японцем Кеи Нисикори завершился победой хорватского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 7:6 (5) в пользу Чилича.

Чилич обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Базеле Матч 1/2 финала турнира АТР в Базеле между хорватом Марином Чиличем и немцем Мишей Зверевым завершился победой хорватского теннисиста. Итоговый счет матча – 4:6, 7:5, 6:3 в пользу Чилича.

Нисикори обыграл Дель Потро и вышел в полуфинал турнира в Базеле Матч 1/4 финала турнира АТР в Базеле между аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро и японцем Кеи Нисикори завершился победой японского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:5, 6:4 в пользу Нисикори.

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Сок стал соперником Дель Потро по финалу в Стокгольме 23-я ракетка мира американец Джек Сок вышел в финал турнира ATP в Стокгольме.

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