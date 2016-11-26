«Суонси» обыграл «Кристал Пэлас», команды на двоих забили девять мячей
В
матче 13-го тура чемпионата Англии «Суонси» на своем поле обыграл «Кристал
Пэлас» со счетом 5:4.
В
составе победителей дубль оформили Лерой Фер и Фернандо Льоренте и один раз
отличился Гилфи Сигурдссон. У гостей забили Уилфрид Заха, Джеймс Томкинс,
Кристиан Бентеке и полузащитник «лебедей» Джек Корк послал мяч в свои ворота.
Стоит
отметить, что Льоренте забил оба мяча за две минуты в компенсируемое время.
После
этого матча столичная команда с 11-ю очками расположилась на 16-й строчке, а «Суонси»
занимает 19-е место, имея в активе девять очков.
В
следующем туре Кристал Пэлас» 3 декабря примет «Саутгемптон», а «лебеди» в этот
же день сыграют на выезде с «Тоттенхэмом».
Чемпионат
Англии
13-й тур
Матч
Суонси - Кристал Пэлас - 5:4 (1:1)
Голы
Заха 19 (0:1). Сигурдссон 36 (1:1). Фер 66 (2:1). Фер 69 (3:1). Томкинс 75 (3:2). Корк 82 (3:3 - автогол). Бентеке К. 84 (3:4). Льоренте 90 (4:4). Льоренте 90 (5:4).
Состав
Суонси: Фабиански, Ноутон (Монтеро, 86), Амат, Тэйлор, Фернандес, Фултон, Корк, Роутледж (Льоренте, 66), Сигурдссон, Фер, Бэрроу (Ранхель, 80)
Кристал Пэлас: Хеннесси, Уорд, Томкинс, Данн, Келли (Фрайерс, 73), Кабай, Заха, Панчон, МакАртур (Сако, 82), Бентеке К., Уикхэм (Таунсенд, 52)
Предупреждения:
Роутледж, 22; Корк, 27; Ноутон, 72; Фултон, 86 - Хеннесси, 42; Таунсенд, 54; Панчон, 67; Келли, 68; Кабай, 90
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция