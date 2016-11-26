«Суонси» обыграл «Кристал Пэлас», команды на двоих забили девять мячей

В матче 13-го тура чемпионата Англии «Суонси» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 5:4.

В составе победителей дубль оформили Лерой Фер и Фернандо Льоренте и один раз отличился Гилфи Сигурдссон. У гостей забили Уилфрид Заха, Джеймс Томкинс, Кристиан Бентеке и полузащитник «лебедей» Джек Корк послал мяч в свои ворота.

Стоит отметить, что Льоренте забил оба мяча за две минуты в компенсируемое время.

После этого матча столичная команда с 11-ю очками расположилась на 16-й строчке, а «Суонси» занимает 19-е место, имея в активе девять очков.

В следующем туре Кристал Пэлас» 3 декабря примет «Саутгемптон», а «лебеди» в этот же день сыграют на выезде с «Тоттенхэмом».

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