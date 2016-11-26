Корян впервые выйдет в стартовом составе «Витесса»

Российский полузащитник «Витесса» Аршак Корян впервые выйдет в основе команды в матче чемпионата Голландии. Сегодня «Витесс» примет на своем поле «Эксельсиор».

В нынешнем сезоне бывший игрок «Локомотива» поучаствовал в двух матчах высшего дивизиона, а также в двух играх Кубка страны и забил один гол.

Также в активе 21-летнего россиянина 8 голов и 7 голевых передач в 10 матчах за молодежную команду.

После 13 туров «Витесс» занимает восьмое место в чемпионате, набрав 16 очков. «Эксельсиор» идет на 14-й строчке – 13 очков.