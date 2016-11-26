Йоахим Лев: Мы, несомненно, приедем на Кубок конфедераций очень сильным составом

Йоахим Лев Источник: Reuters

Комментируя итоги состоявшейся в субботу в Казани жеребьевки Кубка конфедераций-201 7, главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что к турниру, который пройдет в России будущим летом, относится со всей серьезностью. Соперниками немцев будут сборные Австралии, Чили и чемпион Африки, который определится в феврале.

– Мы, несомненно, приедем на Кубок конфедераций очень сильным составом, – сказал бундестренер. – Сейчас, конечно, я вам его не назову – дайте мне еще пару месяцев. В то же время не будем забывать и о том, что Кубок конфедераций – возможность проверить молодых футболистов. Им будет полезно испытать себя в противостоянии с соперниками, представляющими разные стили игры. Но в любом случае, повторюсь, мы намерены отнестись к турниру со всей серьезностью и подготовить к нему сильную команду.

– Сборная Германии – единственный среди участников Кубка конфедераций-201 7 чемпион мира. Это автоматическим делает ее главным фаворитом, согласны?

– Я довольно давно работаю со сборной, и перед каждым турниром слышу одно и то же: Германия – фаворит. Наряду с Испанией, Аргентиной, Италией… Так что мы привыкли и никакого давления по этому поводу не испытываем. Просто знаем, что обязаны всякий раз выходить на поле и доказывать, что эти авансы не напрасны.

– Что скажете о группе, которая вам досталась?

– Главное – то, что в ней представлены разные футбольные культуры. Европейские сборные нам прекрасно знакомы, а тут предстоит играть с представителями других школ, а это в преддверии чемпионата мира очень полезно. Особенно интересно будет сыграть с чилийцами, которые не перестают меня удивлять. Не такая уж большая страна – а сколько там классных футболистов! Сборная Чили очень хороша в атаке, прекрасно подкована тактически. Уверен – и сейчас, и в ближайшем будущем она может считаться одним из фаворитов на турнирах любого уровня.