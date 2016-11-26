Даниил Квят: Я вполне доволен тем, как провел квалификацию
Российский
пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги квалификации заключительного этапа
сезона, в которой россиянин стал 17-м.
«Концовка
года получилась разочаровывающей, поэтому в такой ситуации основное внимание я
обращаю не на результаты, а на собственную скорость. Я вполне доволен тем, как
провел квалификацию – нам удалось неплохо отыграться после всех проблем,
возникших в пятницу и сегодня утром.
Фактически,
только в квалификации мы начали понимать особенности работы машины на этой
трассе, но я вполне доволен первоначальным балансом. Было непросто, но учитывая
обстоятельства, мы добились максимума», - сказал Квят.
Напомним, гонка Гран-При Абу-Даби состоится завтра, 27 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.
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