Даниил Квят: Я вполне доволен тем, как провел квалификацию

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги квалификации заключительного этапа сезона, в которой россиянин стал 17-м.

«Концовка года получилась разочаровывающей, поэтому в такой ситуации основное внимание я обращаю не на результаты, а на собственную скорость. Я вполне доволен тем, как провел квалификацию – нам удалось неплохо отыграться после всех проблем, возникших в пятницу и сегодня утром.

Фактически, только в квалификации мы начали понимать особенности работы машины на этой трассе, но я вполне доволен первоначальным балансом. Было непросто, но учитывая обстоятельства, мы добились максимума», - сказал Квят.

Напомним, гонка Гран-При Абу-Даби состоится завтра, 27 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.