Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону

Шипулин и Цветков выступят в смешанной эстафете на Кубке мира в Эстерсунде, Бабиков - в сингл-миксте

Российские биатлонисты Антон Шипулин, Антон Бабиков и Максим Цветков выступят в смешанных эстафетах на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде, сообщает официальный сайт СБР.