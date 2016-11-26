Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону
В шведском Эстерсунде 27 ноября стартует первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017. Вашему вниманию его полное расписание.
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира. 1-й этап
27 ноября
17:30 (московское время) Смешанная эстафета
20:10 Одиночная смешанная эстафета
30 ноября
20:00 Индивидуальная гонка, женщины
1 декабря
20:00 Индивидуальная гонка, мужчины
3 декабря
13:45 Спринт, женщины
16:45 Спринт, мужчины
4 декабря
13:15 Гонка преследования, женщины
15:20 Гонка преследования, мужчины
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